Die Naziwurzeln der Grünen und der Umweltbewegungen

Die Antwort auf die Preisfrage, welche politische Kraft den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr im Ausland zu verantworten hat, wurde bereits durch Herrn Egeler vorweggenommen. Natürlich die Grünen. Völkerrechtswidrig, aber was haben sie auch mit Völkerrecht am Hut? Und nun ist ihr realer Anteil, Deutschland erneut zur Kriegspartei zu machen, wesentlich höher als die Beteiligung an der Regierung, doch welch Überraschung, die gespielte Unions-Opposition hat auch dieses Mal nichts dagegen. Ausgerechnet die Grünen, angeblich aus der Friedensbewegung erwachsen, trommeln auf Geheiß der USA für den Krieg? Wie kann das sein?

Wie sich die Ideologien gleichen

Schaut man auf die Wurzeln von “Umweltbewegungen” und deren Ideologie, wird man im Dritten Reich fündig. Peter Rösch hat sich ausführlich mit den Plänen der Nationalsozialisten zur alternativen Energiegewinnung befasst – mit Windrädern! Es begann im Dritten Reich . . . Eine Erinnerung an die Zukunft. Leider befinden sich die Bilder nicht mehr im Archiv von O24, aber die Auszüge, die der Autor aus dem Lehrbuch „Forschung – für Dich!“ aus dem Jahr 1944 zusammengetragen hat, sind mehr als gespenstisch. Sie könnten auch aus einer angegrünten Sendung mit der Maus stammen oder den Teil in leichter Sprache des Parteiprogramms der Grünen ausmachen:

Abtötung krankheitbringender Keime für alle Zeiten

Exmittierung bösartiger Bazillen und Bakterien aus der Atmosphäre des Erdballs

Schaffung von Eingriffsmöglichkeiten in die Witterung über bestimmten Landstrichen

drahtlose Kraftübertragung

Ausnutzung ungenutzter Energien der Wind- und Wasserkräfte, der Erdwärme, der elektromagnetischen Kräfte der Erde Gegen Ende des Krieges hatten die Forscher des Dritten Reiches das vollständige Windenergiekonzept entwickelt. (Peter Rösch)

Hier sehen wir eindeutig recht breite Überschneidungen zwischen Klimaideologie von heute und den Plänen von damals. Doch das ist längst nicht alles.

Wie sich die Geldgeber gleichen

Bekanntermaßen förderten einige US-Milliardäre nicht nur Adolf Hitler, sondern auch den italienischen Faschismus des Benito Mussolini. Die beiden Letztgenannten schrieben regelmäßig Kolumnen für William Hearst, dem ersten Medienmogul der Geschichte. Hearst bewunderte ebenso Churchill und hatte maßgeblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung in den USA. Erst 1938, nach dem Pogrom vom 9. November distanzierte sich der Verleger von Hitler-Deutschland.

Eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags spielt die Kooperation us-amerikanischer Konzerne mit dem Dritten Reich herunter und lässt einige Fakten vollständig ausgeklammert. Genannt werden lediglich Henry Ford und die Ford Motor Company, General Motors als Eigentümer von Opel, IBM und Rockefellers Standard Oil New Jersey und diesbezüglich auch nur in Verbindung mit der IG-Farben. Unerwähnt bleibt zum Beispiel Prescott Bush, der Vater George Bushs und der Großvater George W. Bushs, die beide das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bekleideten. 1942 wurden seine Geschäftsanteile an der Union Banking Corporation enteignet, weil sie gegen den von US-Präsident Roosevelt erlassenen Trading with the Enemy Act verstoßen hatte. Er bekam rund 1,5 Millionen Dollar Entschädigung und legte damit den Grundstein für das Ölgeschäft im Bundesstaat Texas mit dem die Familie in die Elite der USA aufsteigen konnte. Bush soll auch an Firmen beteiligt gewesen sein, die mit NS-Zwangsarbeitern Millionen verdienten – bislang verliefen aber alle Klagen von Opfervereinen im Sande.

Da haben wir sie also, eine Handvoll einflussreicher US-Oligarchen, die damals ihre Interessen vertreten sehen wollten. Und auch heute geben sie ihr Geld dazu, wenn Klimakleber Kreuzungen blockieren, Kunstwerke beschmieren und Universitäten besetzen. Dieses Mal stammt das Geld aus den Stiftungen der Öl- und Automilliardäre, die Zeitungen, die sie hoch schreiben, tragen andere Namen, doch die Methoden haben sich nicht geändert. Bekannt ist der “Climate Emergency Fund”, hinter dem wieder die üblichen Verdächtigen stecken. All das ist wohl für die meisten Leser keine sonderliche Überraschung mehr.

NSDAP-Mitglieder bei den Grünen und ehemals braune Umweltschützer

Nicht weniger überraschend ist denn auch, dass die Grünen heute nicht mehr so gerne von einigen Gründungsmitgliedern wissen wollen. Unter dem Titel Ökologie von rechts bei der Bundeszentrale für Politische Bildung findet man dann doch einige Personalien, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Mit Baldur Springmann und Werner Vogel gehörten zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder zu den Gründungsmitgliedern der Grünen. Vogel wäre sogar beinahe Alterspräsident des Bundestags geworden – wenn denn da nicht seine braune Vergangenheit gewesen wäre und vor allem seine Verwicklung in sexuellen Missbrauch – eigentlich logisch bei einem bekennenden Pädophilen. 1983, da gab es vielleicht noch einige Anständige bei den Grünen, die mit solchen Leuten nichts zu tun haben wollten, umso interessanter, dass 2013, als die Grünen wegen der “Pädophilieaffäre” Federn lassen mussten, niemand mehr etwas Konkretes gewusst haben wollte. Dabei gab es etliche “Kinderfreunde” in den Reihen der Öko-Partei und bedeutendere Führungspersönlichkeiten, deren Karrieren bisa heute keinen Schaden genommen haben.

Weitere und heute weniger bekannte grüne Persönlichkeiten mit brauner Vorgeschichte sind August Haußleiter, ehemals Mitglied der NSDAP und der Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Gruhl. Sie wurden 1980 auf der Gründungsversammlung der Grünen zu den geschäftsführenden Sprechern gewählt. Mit dabei auch der bekannte Naturfilmer und Oscar-Preisträger Bernhard Grzimek (Serengeti darf nicht sterben). Seine Briefköpfe soll das ehemalige SA- und NSDAP-Mitglied mit dem lateinischen Satz ceterum censeo progeniem hominum esse diminuendam („Im übrigen bin ich der Meinung, dass die Nachkommenschaft der Menschen abnehmen muss“), versehen haben. So weiß es die Wikipedia zu berichten. Und mit diesem Ausspruch schließt sich der Kreis zu den “Umweltsäuen” und “Klimakillern” von heute.

Es fehlt noch ein Zitat des aktuellen “Wirtschaftsministers”, das da lauten wird: “Wer Umweltsau ist, bestimme ich!” Aber das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein…