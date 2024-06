Ausländerkriminalität – Kalkül einer Agenda?

Kla.tv: Seit einigen Jahren häufen sich die Medienberichte über kriminelle Migranten. Messerangriffe, Schlägereien, Vergewaltigungen und sonstige Sexualdelikte durch Hinzugewanderte erreichen vielerorts Rekordstände und sorgen zunehmend für ein Klima der Angst und Wut in den betroffenen Ländern.



Gleichzeitig warnen Staat und Medien intensiv vor einer Zunahme rechter Gewalt und schieben jeden in die „rechte Ecke“, der sich auch nur ansatzweise kritisch zur aktuellen Asylpolitik und anderen großen Krisen äußert. Die Unzufriedenheit der heimischen Bevölkerung wächst und spiegelt sich europaweit in Umfragewerten und Wahlergebnissen wider. Parteien des rechten Spektrums erhalten Zustimmungswerte wie nie zuvor.



Nachvollziehbar ist beides: die Wut auf den Anteil der kriminellen Ausländer unter den Hinzugewanderten, ebenso wie die Wut der Migranten, die mit falschen Versprechen nach Europa gelockt wurden. Unweigerlich stellt sich die Frage:

Wer ist für diesen weiteren Spaltkeil in der Gesellschaft verantwortlich?

Mit dieser Sendung laden wir Sie ein, die wahren Verursacher der Migrationskrise in den Fokus zu nehmen.

Der UN-Migrationspakt

Im Jahre 2018 einigten sich 190 Länder auf den von der UN initiierten „Globalen Pakt für Migration“. Nach Auffassung des UN-Generalsekretärs António Guterres haben die europäischen Staaten kein Recht mehr, ihre Grenzen zu überwachen. Es sei ihre Pflicht, die nach Europa drängenden Menschen aufzunehmen.

„Wir müssen die Europäer davon überzeugen, dass die Migration unausweichlich ist und dass es multiethnische Gesellschaften sind (…), die den Wohlstand erzeugen“, so Guterres. Den UN-Migrationspakt nannte er am 10.12.2018 am UN-Gipfel in Marrakesch eine „Roadmap (Strategie) zur Vermeidung von Leid und Chaos“.

An diesen Behauptungen wird sich Guterres bemessen lassen müssen.