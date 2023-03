75 Jahre Kinsey-Report – Sexueller Triebtäter von Medien reingewaschen

In den Medien wurde Alfred C. Kinsey zum 75. Jahrestags seines Kinsey-Reports als DER Mann gefeiert, der dem „prüden Amerika“ die sexuelle Befreiung brachte. Sieht man sich jedoch genauer an, wie dieser „Report“ zustande kam, stößt man auf krasse Statistikverfälschungen und schwersten Kindsmissbrauch.

Erfahren Sie mehr über die verborgenen Hintergründe des Mannes, auf dessen Grundlagen nahezu sämtliche modernen Sexualerziehungsprogramme fußen.

Quelle: Kla.tv