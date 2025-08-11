Syrer randaliert in Wiener Kirche, um abgeschoben zu werden

Ein 43-jähriger Syrer griff in Wien zu bizarren Mitteln, um seine Rückkehr nach Syrien zu erzwingen, berichtet die Krone. Anstatt den offiziellen Weg zu gehen, marschierte er am Freitag in eine gut besuchte Kirche in Mariahilf – mit einem Feuerlöscher in der Hand.

Der Mann riss das Gerät aus der Halterung, stapfte zum Altar und versprühte das Löschmittel quer durch den Kirchenraum. Der Pfarrer alarmierte sofort die Polizei. Doch auch die Beamten konnten ihn zunächst nicht stoppen: Er stürzte sich auf einen Polizisten und griff bedrohlich in Richtung dessen Dienstwaffe.

Die Festnahme endete für den Syrer in der Justizanstalt – jedoch nicht wegen eines Abschiebeverfahrens, sondern wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung. Wann er tatsächlich in seine Heimat zurückkehrt, ist unklar.