Musk knickt ein: Pro-Bitcoin „America Party“ bleibt ein Traum!

Laut BTC-ECHO hat Elon Musk seine Pläne für die „America Party“ auf Eis gelegt. Der Tech-Milliardär wollte mit einer pro-Bitcoin-Partei das starre Zweiparteiensystem der USA herausfordern, doch nun zieht er sich zurück, um sich auf Tesla, SpaceX und X zu konzentrieren. Der Rückzug wirft Fragen auf: War Musks Ankündigung nur ein PR-Gag, oder hat er vor dem politischen Establishment kapituliert? Ein kritischer Blick zeigt, dass hier mehr als nur ein Strategiewechsel im Spiel ist.

Musks Idee, eine Partei zu gründen, die Bitcoin unterstützt und Fiat-Währungen ablehnt, klang nach einem Befreiungsschlag für die Krypto-Welt. Doch anstatt die Pläne voranzutreiben, scheint Musk vor allem darauf bedacht, seine Verbindungen zu einflussreichen Republikanern wie JD Vance nicht zu gefährden. Gespräche mit Experten für Drittparteien wurden gestrichen, und die „America Party“ bleibt ein Luftschloss. Dieser Rückzieher zeigt einmal mehr: Musk ist ein Meister der großen Worte, aber wenn es um konkrete Taten geht, bleibt oft wenig übrig. Für die Krypto-Community ist das ein Schlag ins Gesicht – eine Chance, Bitcoin ins Zentrum der Politik zu rücken, wurde leichtfertig verspielt. Ob Musk seine Pläne irgendwann wieder aufnimmt, bleibt ungewiss, doch aktuell dominiert die Ernüchterung.