Erschütterndes Verbrechen in Minneapolis

Am 27. August 2025 erschütterte ein brutales Verbrechen die USA: Eine 23-jährige Transgender-Person erschoss in der Annunciation Catholic Church in Minneapolis zwei Kinder und verletzte 17 weitere Menschen, darunter 14 Kinder. Die Täterin, die sich 2020 einer Namensänderung unterzogen hatte, nahm sich anschließend das Leben. Bewaffnet mit legal erworbenen Waffen – einem Gewehr, einer Schrotflinte und einer Pistole – hinterließ sie ein verstörendes Manifest auf YouTube, das inzwischen entfernt wurde. Dieses enthielt Hasssymbole wie eine Schießscheibe mit einem Jesus-Bild, antisemitische und rassistische Beleidigungen sowie Verweise auf das Sandy-Hook-Massaker. Ein Gewehrmagazin trug die Aufschriften „Tötet Donald Trump“, „Für die Kinder“ und „Wo ist dein Gott?“. In einem Notizbuch sprach die Täterin von Selbsthass, Todeswünschen und einer krankhaften „Freude“ ohne spezifisches Motiv.

Das FBI unter Direktor Kash Patel stuft die Tat als möglichen Terrorakt und Hassverbrechen gegen Katholiken ein, während Polizeichef Brian O’Hara das Motiv als unklar bezeichnet. Diese Diskrepanz wirft Fragen auf: Liegt hier ein ideologischer Terrorakt vor, oder ist die Tat Ausdruck psychischer Zerrüttung? Die Debatte wird durch die Transgender-Identität der Täterin und mögliche Einflüsse von Hormontherapien weiter angeheizt – ein Thema, das in der öffentlichen Diskussion oft tabuisiert wird.

Ähnliche Fälle: Ein Muster?

Ähnliche Vorfälle mit Transgender-Tätern sind selten, doch einige Fälle zeigen Parallelen:

Nashville-Schulmassaker (2023)

Am 27. März 2023 tötete die 28-jährige transmännliche Person Audrey Hale sechs Menschen, darunter drei Kinder, an der Covenant School in Nashville. Hale hinterließ ein Manifest mit Hass gegen Christen und hatte eine Vorgeschichte psychischer Probleme. Die Tat wurde als Hassverbrechen untersucht, doch ein Zusammenhang mit Hormontherapien blieb unklar. Zizianer-Terrorgruppe (2025)

Eine Gruppe veganer, transsexueller Aktivisten, die „Zizianer“, wurde für vier Morde in den USA verantwortlich gemacht. Die Gruppe agierte ohne klare ideologische Ziele, und psychische Instabilität wurde betont. Hormontherapien wurden nicht explizit erwähnt. Denver-Schulmassaker (2019)

Maya McKinney, eine transmännliche Jugendliche, war an einem Schulangriff in Colorado beteiligt, bei dem ein Schüler starb. McKinney war in Hormontherapie, und psychische Belastungen durch Geschlechtsdysphorie wurden als möglicher Faktor diskutiert.

Spielen Hormonpräparate eine Rolle?

Die Frage, ob Hormontherapien oder andere Medikamente bei solchen Taten eine Rolle spielen, ist heikel. Die wissenschaftliche Evidenz ist dünn, doch einige Punkte verdienen Beachtung:

Psychische Belastung : Studien zeigen, dass Transgender-Personen ein erhöhtes Suizidrisiko haben, oft durch gesellschaftliche Stigmatisierung. Hormontherapien können Geschlechtsdysphorie lindern, doch Langzeitfolgen, insbesondere bei Minderjährigen, sind kaum erforscht.

: Studien zeigen, dass Transgender-Personen ein erhöhtes Suizidrisiko haben, oft durch gesellschaftliche Stigmatisierung. Hormontherapien können Geschlechtsdysphorie lindern, doch Langzeitfolgen, insbesondere bei Minderjährigen, sind kaum erforscht. Nebenwirkungen : Kritiker warnen vor Stimmungsveränderungen durch Pubertätsblocker oder Cross-Sex-Hormone. Direkte Beweise für einen Zusammenhang mit Gewalt fehlen, doch Einzelfälle wie Denver nähren Spekulationen.

: Kritiker warnen vor Stimmungsveränderungen durch Pubertätsblocker oder Cross-Sex-Hormone. Direkte Beweise für einen Zusammenhang mit Gewalt fehlen, doch Einzelfälle wie Denver nähren Spekulationen. Detransition : Personen, die eine Geschlechtsangleichung bereuen, berichten von psychischen Problemen, die durch Hormonbehandlungen verschärft werden können. Dies könnte Instabilität fördern, wie im Minneapolis-Fall angedeutet.

: Personen, die eine Geschlechtsangleichung bereuen, berichten von psychischen Problemen, die durch Hormonbehandlungen verschärft werden können. Dies könnte Instabilität fördern, wie im Minneapolis-Fall angedeutet. Politisierung: Die Debatte ist stark polarisiert. Während Fachleute evidenzbasierte Therapien verteidigen, sehen Kritiker wie Alexander Korte in affirmativen Behandlungen ohne ausreichende Abklärung Gefahren.

Ein Land am Abgrund

Bürgermeister Jacob Frey mahnt, die Transgender-Gemeinschaft nicht pauschal zu verurteilen. Doch Gebete für die Opfer lösen das Problem nicht. Die Frage nach Hormontherapien bleibt offen, doch sie darf nicht länger tabuisiert werden – eine ehrliche Debatte ist nötig, um Ursachen zu verstehen und Prävention zu stärken.

