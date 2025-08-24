Ghislaine Maxwell und die Clintons: Ein Netzwerk des Schweigens

Ein Bericht von CNN enthüllt die verstörende Tatsache, dass Ghislaine Maxwell 2013 bei der Clinton Global Initiative (CGI) als Ehrengast gefeiert wurde, obwohl sie bereits öffentlich beschuldigt wurde, Minderjährige für Jeffrey Epsteins Missbrauch rekrutiert und selbst daran beteiligt gewesen zu sein. Videoaufnahmen zeigen, wie Maxwell für ihre Arbeit mit dem TerraMar Project applaudiert wird – einer Organisation, die Kritiker als bloßen Versuch sehen, ihr ramponiertes Image aufzupolieren. Dass Maxwell, trotz bekannter Vorwürfe, von den Clintons hofiert wurde, wirft Fragen nach Verantwortung und moralischer Integrität auf.

Die Verbindungen zwischen Maxwell und den Clintons reichen tief: Schon 2009 war Maxwell bei der CGI, trotz einer Klage von Virginia Roberts Giuffre, die sie als Epsteins Komplizin benannte. Medienberichte machten die Vorwürfe publik, doch Maxwell blieb in der Gunst der Clintons. Selbst nach einer internen Anweisung 2011, sie von Veranstaltungen auszuschließen, erhielt sie 2013 Zugang zur CGI – vermutlich durch eine persönliche Empfehlung von Bill oder Hillary Clinton.

Ihre Rolle als Fundraiserin für Hillarys Kampagne 2007, ihre Teilnahme an Chelsea Clintons Hochzeit und Reisen mit Bill Clinton auf Epsteins Jet zeichnen ein Bild von unzerstörbaren Verbindungen. Während Maxwell heute für ihre Verbrechen verurteilt ist, bleibt die Frage offen, warum die Clintons ihre Nähe zu ihr so lange tolerierten. Die Öffentlichkeit verdient Antworten, doch die Macht schützt sich selbst.