Diese Republikanerin will den Islam in Texas ein für alle mal beenden!

In Zeiten zunehmender Bedrohungen durch radikale Ideologien tritt Valentina Gomez als mutige Stimme der Vernunft auf, die den Islam in Texas endgültig stoppen will. Als Republikanerin und Christin warnt sie vor einer schleichenden Islamisierung, die Amerika zu einer muslimischen Hochburg machen könnte, und fordert Wähler auf, sie in den Kongress zu schicken, um Terrornetzwerke zu zerschlagen.

I will end islam in Texas once & for all.



America is a Christian nation.



Help me get to Congress to destroy the muslim brotherhood & all the other terrorists, So help me God. pic.twitter.com/PbTcuTY9ew — Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) August 13, 2025

Ihre Rhetorik ist hart, aber notwendig – von Vorwürfen gegen Muslime wegen Vergewaltigungen und Morden bis hin zur Forderung, sie in ihre 57 Länder zu schicken. Gomez, die aus Mexiko kam und Amerika als christliche Nation verteidigt, repräsentiert den Widerstand gegen eine Politik der Schwäche. Trotz Kritik von Linken und Islamverbänden bleibt sie standhaft: Ein Sieg für sie wäre ein Sieg für Freiheit und Sicherheit in Texas, sagen ihre Anhänger.