Sonntag gegen 17:00 Uhr kam es am Weseler Bahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 22-jähriger Mann aus Duisburg, der sich mit zwei weiteren Personen im Alter von 16 – 17 Jahren am Bahnhofsvorplatz aufhielt, geriet in eine Auseinandersetzung mit 12-15 Personen. Er wurde niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Die Personengruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Fusternberg. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Hier verblieb er stationär.

Beschreibung der Personengruppe: Südeuropäisches Erscheinungsbild, Jogginghosen, NIKE Schuhe. Der Haupttäter hatte eine Kappe auf und trug weiße NIKE Schuhe.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Wesel unter der Rufnummer 0281-107-1622 entgegen.