SEK Biotonne: In Deutschland wird lieber Müll statt Grenzen kontrolliert

Während an Deutschlands Grenzen täglich illegale Einwanderer ungehindert ein- und ausgehen können, rückt der Staat mit voller Härte gegen das wirklich „gefährliche“ Problem vor: falsch befüllte Biotonnen. Laut t-online sollen die Kontrollen jetzt massiv verschärft werden – wer seine Kartoffelschalen mit dem falschen Plastiksäckchen entsorgt, bekommt künftig die ganze Tonne stehen gelassen. Unterstützt wird das Ganze von der grünen Müllpolizei-Kampagne WirfuerBio.

Willkommen in Absurdistan: Während Vergewaltiger und Messerstecher nach der nächsten Haftprüfung wieder fröhlich durch die Straßen spazieren, werden Rentner und Familien in Müll-Seminare gezwungen. Ein SEK für Biotonnen scheint im bunten Deutschland wichtiger zu sein als Sicherheit für die Bürger. Hauptsache, der Bioabfall ist „rein“ – was draußen vor der Haustür passiert, interessiert niemanden.

Die nächste Eskalationsstufe ist absehbar: Biotonnen mit Schloss und Siegel, Hausdurchsuchungen bei Verdacht auf „Plastik im Biomüll“ und Strafzettel für alle, die nicht wissen, ob die Teebeutel-Klammer nun bio oder Restmüll ist. Wer Grenzen nicht kontrolliert, muss sich eben an Bananenschalen austoben. Willkommen im grünen Irrenhaus!