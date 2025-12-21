Ländliche Messstationen alles andere als neutral – wie Klimadaten systematisch verfälscht werden

Die angeblich „reinen“ Klimadaten vom Land stehen auf wackligem Fundament. Ein aktuelles Video des EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie zeigt, warum selbst ländliche Wetterstationen längst keine unverfälschten Temperaturwerte mehr liefern – und weshalb zentrale Annahmen der Klimapolitik ins Leere laufen.

Bisher galt der städtische Wärmeinseleffekt als bekanntes Problem: Städte heizen sich durch Bebauung, Versiegelung, Abwärme und Infrastruktur künstlich auf. Um diesen Effekt zu umgehen, greifen Klimaforscher bevorzugt auf Messstationen im ländlichen Raum zurück. Doch genau hier beginnt das nächste Problem. Denn auch das Land ist seit Jahrzehnten massiv vom Menschen umgestaltet worden – mit direkten Folgen für die gemessenen Temperaturen.

Ein zentraler Punkt sind sogenannte Meliorationen, also großflächige Entwässerungsmaßnahmen. Seit Jahrhunderten werden Moore, Feuchtgebiete und Sümpfe trockengelegt, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen. In Deutschland sind laut Naturschutzbund rund 95 Prozent der ursprünglichen Moore zerstört. Mit dem Wasser verschwand auch ein natürlicher Kühlmechanismus: Verdunstung. Trockene Böden heizen sich schneller auf, Nebel- und Dunstbildung nehmen ab – die Umgebungstemperatur steigt messbar.

Hinzu kommt die moderne Landwirtschaft. Wo früher kleinparzellierte Felder, Hecken, Wiesen und Streuobst dominierten, prägen heute großflächige Monokulturen das Bild. Dicht wachsende Hochleistungspflanzen lassen kaum Feuchtigkeit im Boden, unter den Pflanzen bleibt ausgedörrte Erde zurück. Welche Temperaturwirkungen das konkret hat, ist kaum erforscht – trotzdem fließen solche Messwerte ungeprüft in Klimamodelle ein.

Auch der Wald ist kein stabiler Faktor mehr. Zwar ist der Waldanteil in Deutschland seit 1950 leicht gestiegen, doch seine Zusammensetzung hat sich grundlegend verändert. Luftige Kiefern- und Fichtenmonokulturen haben vielerorts dichte Laubmischwälder ersetzt. Studien zeigen: Zwischen freier Fläche und altem Wald können im Sommer bis zu zehn Grad Unterschied bei den Maximaltemperaturen liegen. Selbst zwischen bewirtschaftetem und naturnahem Wald bleiben mehrere Grad Differenz.

Vor diesem Hintergrund wirken die offiziell gemessenen 2,6 Grad Temperaturanstieg in Deutschland seit 1960 plötzlich in einem anderen Licht. Schon kleinste Veränderungen der Vegetation rund um eine Wetterstation können die feinen Temperaturtrends vollständig überlagern. Ein prominentes Beispiel ist der angebliche Hitzerekord von Lingen aus dem Jahr 2019. Später stellte sich heraus, dass dichter Bewuchs rund um die Messstation die Belüftung massiv eingeschränkt hatte – mit direktem Einfluss auf die gemessene Hitze.

Die Konsequenz ist brisant: Klimadaten sind nicht nur vom globalen Klima abhängig, sondern stark vom lokalen Umfeld der Messstationen. Entwässerung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Flussbegradigungen, Kläranlagen und veränderte Siedlungsstrukturen wirken gleichzeitig – werden aber kaum oder gar nicht systematisch herausgerechnet. Wer dennoch behauptet, Temperaturmessungen seien eindeutig und belastbar, ignoriert diese Realität.

Der sogenannte menschengemachte Klimawandel existiert – aber offenbar ganz anders, als er politisch verkauft wird. Nicht CO₂ allein verändert das Klima, sondern vor allem massive Eingriffe in Landschaft, Wasserhaushalt und Vegetation. Dass diese Faktoren in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielen, ist kein Zufall, sondern politisch gewollt.