Fake News aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung?

Die Klimaschau kritisiert eine 2024 im Magazin Nature veröffentlichte Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), die jährliche globale Kosten des Klimawandels von 38 Billionen US-Dollarprognostiziert. Medien wie Tagesschau und Spiegel hätten diese Ergebnisse begeistert verbreitet.

Ein Jahr später stellte sich laut Bericht heraus:

Alle Gutachter der Studie hatten schwere methodische Mängel festgestellt und eine Veröffentlichung nicht empfohlen.

Nature habe die Studie trotz negativer Gutachten veröffentlicht.

Kritiker bemängeln modellbasierte Szenarien, veränderte Klimadaten und den Einsatz stark annahmebasierter Zukunftsmodelle.

Zudem gebe es mögliche Interessenkonflikte zwischen PIK und mächtigen Institutionen wie dem NGFS (Netzwerk von Zentralbanken), das die Studie für Stresstests nutzte.

Eine überarbeitete Version von 2025 sei laut Kritikern noch fragwürdiger.

Die deutschsprachigen Leitmedien hätten die späteren Enthüllungen über die Gutachterkritik weitgehend ignoriert, obwohl sie die ursprüngliche Studie hoch gelobt hatten.

Im ZDF-heute journal wurde dennoch weiterhin ein PIK-Vertreter (Stefan Rahmstorf) als Experte eingeladen – was die Klimaschau als Beleg dafür wertet, dass Alarmismus über journalistischer Distanz stehe.