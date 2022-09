Wem droht Uschi?

Die undemokratisch zu ihrem Amt gekommene EU-Chefin droht schon wieder. Aber wem? Ging es zuletzt noch gegen Italien, bleibt nun offen, wen man der Sabotage an den beiden Northstream Pipelines verdächtigt. Man wolle den „Vorfall“ genau beobachten, so so. Es war doch wohl ein Terroranschlag, der gleich mehreren Parteien nutzt – eigentlich allen Kriegsbeteiligten. Polen, Ukrainer, USA, aber auch Russland haben alle was davon. Was, wenn sich die Herrschaften auch auf einen kleinen lokal begrenzten Atomkrieg einigen? Kriegt Uschi dann endlich ihre „Europäische Armee“?