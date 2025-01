Was uns 2025 bringt

Auf die Ereignisse in und um Silvester in den Ballungsräumen muss man nicht näher eingehen. Es ist hinlänglich bekannt, dass sich die Hauptstädte der EU-Kernländer von Touristenmagneten zu Shitholes entwickelt haben, wobei die Frage noch nicht hinlänglich geklärt ist, ob Paris oder Berlin in dieser Hinsicht die Nase vorn hat. Noch egaler ist der Inhalt, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, der Neujahrsansprache von Noch-Bundeskasper Odalf Shitzler. 2025 wird uns den Anfang vom Ende bringen, von allem, was es zu überwinden gilt, allen voran der verlogenen Staatsmedien, ob GEZindel oder Pseudo-Presse aus dem Hause Madsucks (SPD) oder MedienUnicorn (CDU). Es ist vorbei! Elon Musk, Messias und Antichrist in einer Person, hat ihnen einen heftigen Wirkungstreffer versetzt. Alice aus dem kaputten Wirtschaftswunderland braucht nicht mehr auf den Katzentisch bei Kraischberger, Schwanz und Co hoffen, sie bekommt die Musk-Suite im X-Space, dort wo echte Politik gemacht wird.

2025 beginnt auch der Abgesang auf die „Demokratie westlicher Prägung“. Das Jammern hat ein Ende, ein „früher war alles besser“ wird es nicht geben. Natürlich wird weiterhin gewählt, zum Beispiel im Februar, aber es spielt kaum eine Rolle, wer „gewinnt“. Woki-Poki ist so oder so Geschichte, der Regenbogen wird wieder seine ursprüngliche Bedeutung erhalten und falls sich Geschichte doch einmal wiederholt, darf man gespannt sein, welche Städte es Sodom und Gomorra gleich tun.

Welche Staatsform wird es dann werden? Autokratisch, wie man so sagt. Dahin wird es sich überall entwickeln, wo es noch nicht so ist, wobei die ideologische Ausrichtung keine so große Rolle spielt. Ist China wirklich noch kommunistisch oder ist das Wirtschaftsmodell, oft auch als Staatskapitalismus bezeichnet, nicht eher nationalsozialistisch? Gut, aber das nimmt in diesem Jahr erst seinen Anfang. Sichtbar wird der endgültige Untergang der alten BRD und ihrer Wirtschaftsmotoren, sowie das Auseinanderdriften der EU. Nach Syrien steht wahrscheinlich der Iran auf der Liste gewisser Seilschaften, das Ende der Mullahs könnte genauso plötzlich wie die inszenierte Flucht Assads nach Moskau kommen…

… ach ja… und O24 wird weitergehen, dafür haben Leser, Unterstützer und Kollegen gesorgt – Danke!