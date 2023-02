Gefährliche Ufo-Hysterie

Twitter

Die US-Presse versetzt die Bürger ohne jeden Beweis in Angst und Schrecken. Bis jetzt soll es mindestens drei UFO-Abschüsse gegeben haben, wovon es sich bei dem ersten um einen chinesischen Ballon gehandelt hat. Laut China diente er Forschungszwecken und ist vom Wege abgekommen, für die USA war es ein Spionageballon. Von zwei weiteren Abschüssen liegen nicht so detaillierte Berichte vor. Es soll sich um Objekte von der Größe eines Kleinwagens handeln. Das erste davon wurde über Alaska vom Himmel geholt, das zweite angeblich in Absprache mit dem kanadischen Premier Trudeau im Grenzgebiet am Huron-See.

Und plötzlich melden auch die Chinesen unbekannte Flugobjekte. Nur eine Retourkutsche oder steckt mehr dahinter? Natürlich wird im Netz gewitzelt und spekuliert. Das neue Ufo-Phänomen sorgt auch für Begriffsverwirrung seit die US-Behörden die Bezeichnungen geändert haben. Geht es um Ufos, die alles mögliche sein können bis hin zu Fluggeräten außerirdischen Ursprungs, spricht man jetzt von „UAP“ (Unidentified Aerial Phenomena). Um die Verwirrung größer zu machen, geistern immer wieder Berichte durch die Presse: Das Pentagon hat gegenüber dem US-Kongress eingeräumt, dass zahlreiche Ufo-Sichtungen von nicht erklärbar seien.

Bei den nun „abgeschossenen Ufos“ aber soll wohl die Schlussfolgerung nahe gelegt werden, dass es sich um Spionageballons oder Drohnen handelt. Vielleicht waren es übergroß mutierte Coronaviren, die aus Wuhan geflohen sind und in die USA überlaufen wollten.