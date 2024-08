Wer ist dieses Fascho-Schwein?

Wer ist nur dieses Fascho-Schwein?

Mir fällt dazu kein Name ein

Da sitzt es nun im feinen Kleid,

Das Schwein im Anzug, stets bereit.

Mit Ohren groß und Rüssel rund,

Ein grunzend Lächeln, tut es nur scheinbar kund.



Im Parlament, da ist es Chef,

Mit Worten scharf, oft mehr als frech.

Doch wer genau hinschaut, der sieht,

Da steckt viel mehr, als sie verriet.



Ein Schwein in Menschenhaut gehüllt,

Mit falschem Lächeln, Plan erfüllt.

Die Haare blond, die Hände feucht

Sie durch Recht und Ordnung kreucht

Bis nichts mehr bleibt, wie es den meisten deucht



Sie redet viel von „Demokratie“,

Doch Freiheit meint sie dabei nie

Die Fahne hoch, das Ziel im Blick,

Bald packt sie dich auch am Genick



Ein Schwein im Anzug,

Du weisst schon wer

Doch sag es nicht

Sonst kommt es her