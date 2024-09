Warum Menschen sich kostenlos das Gehirn amputieren lassen

In einer Welt, in der Effizienz und Minimalismus hoch im Kurs stehen, erlebt die Gehirnamputation eine wahre Renaissance. War sie einst nur in den schaurigsten Horrorfilmen vorstellbar, so ist sie heute ein weit verbreiteter Trend unter denjenigen, die unnötiges Denken vermeiden möchten.

Die Vorteile liegen auf der Hand

Die Vorteile einer Gehirnamputation sind offensichtlich. Warum sollte man sich die Mühe machen, selbst zu denken, wenn es heute so viele Dienstleistungen gibt, die einem diese Aufgabe abnehmen können? Eine Gehirnamputation garantiert absolute mentale Ruhe – kein Stress, keine Entscheidungen, kein Grübeln mehr. Einfach herrlich!

Keine Stirnfalten mehr

Wer sich das Gehirn amputieren lässt, gehört schnell zu den coolen Köpfen, die einfach keine Stirnfalten mehr bekommen. Diese Art von kosmetischer Verbesserung sollte man nicht unterschätzen. Immerhin kann man so das Geld für Botox sparen, welches man für Smart Home Gadgets wieder sinnvoll investieren kann. Wer braucht schon Intelligenz, wenn das Zuhause sowieso schon smarter ist als man selbst?

Mehr Speicherplatz für Werbung

Ein weiterer Vorteil ist die signifikante Erhöhung des Speicherplatzes für Werbung. Statt unnötigen Informationen und eigenen Gedanken, wird der freigewordene Platz optimal genutzt. Schließlich ist Werbung die wahre Kunstform unserer Zeit.

Abschaffung des Morgenkaffees

Früher war Kaffee nötig, um das Gehirn morgens in Gang zu bringen. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Ohne Gehirn gibt es keine Morgenmüdigkeit und somit auch kein Bedürfnis mehr nach Koffein. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel gleichermaßen.

Popularität in sozialen Netzwerken

Nicht zu vergessen ist der massive Anstieg an Likes und Followern, den man durch diesen mutigen Schritt erlangt. Einmal die Amputation live inszeniert, vielleicht sogar als Instagram-Story, und schon explodiert die Zahl der Herzchen und Daumen hoch. Wer braucht schon Denkarbeit, wenn die Anerkennung von Followern einem ein so viel besseres Gefühl vermittelt?

Fazit: Weniger ist mehr

Die Entfernung des Gehirns – es ist der Inbegriff der modernen Effizienz. In einer Welt, die von Informationsüberflutung geplagt wird, genießt der Hirnamputierte die seltene Balance von einfacher Leere und perfekter Stromlinienform. Also, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Lassen wir die Gehirne am Operationstisch und leben das Leben in seiner einfachsten Form.