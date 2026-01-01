Warum in Niederbayern die Katzen stubenrein sind

|

Josef Thoma

|

Wenn weder eindringliches Zureden, noch wildes Fluchen halfen, wenn Mucki, der Kater, sein Geschäft wieder einmal auf dem sauer zusammengesparten Perserteppich verrichtet hatte, dann kam der Hausherr, packte den Kater und tauchte dessen Schnauze für 60 Sekunden in dessen Hinterlassenschaft auf dem Perserteppich. Eine solchermaßen behandelte Katze hatte ihre Lektion fortan und für alle Zukunft gelernt.

Da wir Niederbayern daneben aber auch noch sehr bescheidene Leute sind, haben wir jegliches Lob und jegliche Auszeichnung ob dieser weltbewegenden Entdeckung stets abgelehnt. Eigentlich haben wir uns lediglich eines ehernen, seit Menschengedenken existierenden Grundsatzes bedient. Wenn nämlich die Menschen mit den Folgen ihres Tuns unmittelbar konfrontiert werden, dann hilft das mehr als alle blumigen Phrasen eines ebensolche dreschenden völlig überflüssigen Präsidenten.

Josef Thoma

Abtreibung AfD Antifa Ausland Bargeld Bitcoin Corona Energiewende FPÖ Gender Grüne Impfpflicht Impfung Inflation Insolvenz Islam Jugendamt Jugendämter Klima Klimawandel Krieg Kriegstreiber Meinungsfreiheit Merz Messer Migration mRNA NATO Nebenwirkungen NWO Pandemie Peter Thiel Putin Remigration Schweiz Selbstbestimmung Terror Trump Ufo Ukraine WEF WHO Zensur Österreich Überwachung

Schlagzeilen

Folgen!

Werbeanzeigen

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: