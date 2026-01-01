Warum in Niederbayern die Katzen stubenrein sind

Wenn weder eindringliches Zureden, noch wildes Fluchen halfen, wenn Mucki, der Kater, sein Geschäft wieder einmal auf dem sauer zusammengesparten Perserteppich verrichtet hatte, dann kam der Hausherr, packte den Kater und tauchte dessen Schnauze für 60 Sekunden in dessen Hinterlassenschaft auf dem Perserteppich. Eine solchermaßen behandelte Katze hatte ihre Lektion fortan und für alle Zukunft gelernt.

Da wir Niederbayern daneben aber auch noch sehr bescheidene Leute sind, haben wir jegliches Lob und jegliche Auszeichnung ob dieser weltbewegenden Entdeckung stets abgelehnt. Eigentlich haben wir uns lediglich eines ehernen, seit Menschengedenken existierenden Grundsatzes bedient. Wenn nämlich die Menschen mit den Folgen ihres Tuns unmittelbar konfrontiert werden, dann hilft das mehr als alle blumigen Phrasen eines ebensolche dreschenden völlig überflüssigen Präsidenten.