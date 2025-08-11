ai-generated

Soviel Schnaps kann man doch gar nicht saufen!

Josef Thoma

Deutsche Wähler, die sich nichts sehnlicher wünschen als den nächsten Krieg gegen Rußland zu verlieren und die Niederlage mit ihren Söhnen und Töchtern und, weil das nicht reicht, auch noch mit ihren hart erarbeiteten Steuern zu bezahlen: so viel Schnaps kann man doch gar nicht saufen!

