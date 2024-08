Jetzt kommen die GILFs gegen Rechts

in

Die GILFS haben wieder zugeschlagen – diesmal mit einer Bikiniparty, die ihresgleichen sucht. Unter dem Motto „Strand statt Stammtisch“ laden die “Großmütter in Leder für Freiheit und Solidarität” zu einem sonnigen Fest ein, das nicht nur die Herzen erwärmt, sondern auch klare Kante gegen Rechts zeigt.

„Warum sollten die Rechten Spaß haben, wenn wir den Strand in ein Paradies der Vielfalt verwandeln können?“, fragt Hannelore, während sie ihre Lederhaut unter dem Bikini festzurrt. „Wir haben die besten Drinks, die heißesten Rhythmen und die coolsten Sprüche – und die Nazis? Die können bleiben, wo der Pfeffer wächst!“

Aber das Highlight der Party? Freier Eintritt für junge Migrantenmänner. „Wer gesagt hat, Omas hätten nur was für alte Säcke übrig, kennt uns schlecht“, lacht Gerda, während sie sich in ihren Strandstuhl fallen lässt. „Wir feiern hier nicht nur gegen rechts, wir zeigen auch, dass wir Multikulti bis in die Bikinizone unterstützen!“

Auf der Tanzfläche schwingen die GILFS ihre Hüften zu lateinamerikanischen Beats, während sie ihre Gäste herzlich willkommen heißen. „Integration beginnt am Buffet“, erklärt Elfriede und reicht einem jungen Syrer eine Portion Kartoffelsalat. „Und wer hier keinen Rassismus im Gepäck hat, kriegt Nachschlag – auf dem Teller und später …“ – da errötet sie ein wenig, “im Bett!”

Die Party läuft auf Hochtouren, und während die Sonne langsam untergeht, erheben die GILFS ihre Gläser. „Auf die Freiheit, die Vielfalt und auf heiße Sommernächte mit richtig guten Leuten!“, ruft Waltraud und zwinkert einem jungen Algerier zu, der es kaum glauben kann, dass seine Großmutter zu Hause genau so aussehen könnte – wenn sie nur den Mut hätte, gegen Rechts aufzustehen.

Am Ende des Abends sind sich alle einig: Diese Bikiniparty war ein voller Erfolg. Die GILFS haben gezeigt, dass Widerstand nicht immer bierernst sein muss – manchmal reicht ein kühler Drink, ein guter Beat und die Bereitschaft, die Sonne auf der richtigen Seite scheinen zu lassen. Denn in der Welt der GILFS gilt: Wer braune Gedanken hat, muss draußen bleiben, braune Knackärsche hingegen …