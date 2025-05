Ist MIR das peinlich …

Bei alledem kann man doch beruhigt sein, daß es immer noch Konstanten im Leben der Deutschen gibt: Lachen Sie nicht: Immerhin 25 Prozent der Deutschen würden heute noch den neuen Größten Feldherrn aller Zeiten zum Kanzler wählen.

Na ja so sind sie halt, die Deutschen: Solang es noch irgendwo irgendwas zu Essen, Schnaps und Zigaretten gibt, machen wir weiter. Wie sagte man in den Luftschutzkellern am 3. Februar 1945, dem Tag des schwersten Luftangriffs auf Berlin, als der Keller in seinen Grundfesten schwankte, die Lüftung ausfiel, das Licht erlosch, kleine Kinder nach ihren Müttern schrien und einige kriegsgeile NS-Fanatiker immer noch vom Endsieg faselten: „Der Krieg ist erst aus wenn der Göring in Goebbels Hosen paßt“