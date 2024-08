in

Anleger suchen nach sicheren und profitablen Investitionsmöglichkeiten. Eine solche Möglichkeit bietet sich nun in China, dem industriellen Zentrum der Welt. Mit einem unstillbaren Energiehunger ist China auf über 1100 Kohlekraftwerke angewiesen, die mehr als 53 % des Energiebedarfs decken. Diese Zahlen verdeutlichen die zentrale Rolle der Kohlekraft in der chinesischen Energieversorgung.

Stille Beteiligungen ab 10.000 Euro

Ein Kohlekraftwerk, das 1.000 MW Energie produziert, erfordert eine Investition von etwa 1,5 Milliarden Euro. Doch stille Beteiligungen sind bereits ab 10.000 Euro möglich und versprechen eine sofortige Rendite von 8 Prozent – garantiert! Kohlekraftwerke liefern rund um die Uhr Energie, unabhängig von Wetterbedingungen. Sie bilden seit Jahrzehnten das Rückgrat der Energieproduktion – zuverlässig und leistungsstark.

China gegen deutsche Grüne

Derzeit betreibt China rund 1.142 Kohlekraftwerke, und weitere 300 sind entweder im Bau oder genehmigt. Pro Monat gehen etwa vier Kohlekraftwerke ans Netz. Diese beeindruckenden Zahlen werfen die Frage auf: Warum werden in Deutschland die wenigen verbleibenden Kohlekraftwerke abgeschaltet? Sind Chinas Wirtschaftslenker tatsächlich klüger, weil sie massiv auf Kohle setzen?

Umweltfragen oder Rendite?

Es ist bekannt, dass Kohlekraftwerke erhebliche Mengen an CO2 und anderen Schadstoffen emittieren. Durchschnittlich verursachen Kohlekraftwerke zwischen 800 und 1.200 Tonnen CO2 pro Gigawattstunde, abhängig von der Qualität der Kohle und der Effizienz der Anlagen. Dennoch versprechen Investitionen in Kohlekraftwerke eine attraktive Rendite, die gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit von großem Interesse sein kann, insbesondere auch für die private Altersvorsorge.

Antragsformulare Gz-5469-h gemäß Auslandsinvestitionsvermeidungsgesetz:

Bundesberatungsinstitut für Investitionsausnahmegenehmigungsverfahren

Am Ende der Welt Allee 100, 10659 Berlin.