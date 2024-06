in

Brüssel – In einer überraschenden Wendung der europäischen Energiepolitik hat die EU-Kommission heute ein sofortiges Verbot von Windrädern angekündigt. Grund für diese drastische Maßnahme ist eine bahnbrechende neue Studie, die belegt, dass Windräder die Erdrotation verlangsamen und somit die gesamte Welt aus dem Gleichgewicht bringen.

Die Kommissionspräsidentin erklärte in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz: „Nach intensiven Beratungen und dem Studium jüngster wissenschaftlicher Erkenntnisse sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Windräder eine ernsthafte Bedrohung für unseren Planeten darstellen. Wir können nicht länger zulassen, dass diese riesigen Rotoren die Drehgeschwindigkeit der Erde beeinträchtigen.“

Die Studie, die von einem bis dato unbekannten Forschungsinstitut namens „Galaktische Akademie der Alternativen Physik“ stammt, zeigt alarmierende Zahlen. Laut den Autoren der Studie verlangsamen die Windräder durch ihre Rotationsbewegungen die Erdrotation um bis zu 0,000000001 Millisekunden pro Jahr. „Das klingt vielleicht nach wenig, aber über Jahrhunderte könnte dies zu erheblichen Problemen führen“, warnte der Hauptautor der Studie, Dr. Astro Turbino.

Kritiker der Studie bemängeln, dass die Forschungsergebnisse auf fehlerhaften Berechnungen und pseudowissenschaftlichen Annahmen basieren. Dennoch hat die EU-Kommission beschlossen, auf Nummer sicher zu gehen. „Wir müssen vorsichtig sein. Es geht schließlich um das Schicksal unseres Planeten“, betonte der Kommissionspräsident.

Der Beschluss hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt und insbesondere die Windkraftindustrie ist empört. Ein Sprecher des europäischen Windenergieverbandes bezeichnete das Verbot als „absurd und wissenschaftlich unbegründet“. Er fügte hinzu: „Windenergie ist eine der saubersten und nachhaltigsten Energiequellen. Die Idee, dass Windräder die Erdrotation beeinflussen, ist einfach lächerlich.“

Umweltaktivisten sind ebenfalls besorgt und befürchten, dass das Verbot die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels erheblich beeinträchtigen könnte. „Statt auf unwissenschaftliche Ängste zu reagieren, sollte die EU-Kommission ihre Energie darauf verwenden, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben“, forderte eine Sprecherin von Greenpeace.

Auf der Straße führen die neuen Maßnahmen zu kuriosen Szenen. In den Niederlanden wurden bereits erste Windräder demontiert, während besorgte Bürger in Frankreich spontan Demonstrationen gegen das Verbot organisierten. „Wir lassen uns unsere Windräder nicht nehmen!“, rief ein Demonstrant in Paris, der ein selbstgebasteltes Schild mit der Aufschrift „Erdrotation ja, EU-Kommission nein!“ hochhielt.

Indes hat die EU-Kommission angekündigt, dass sie alternative Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels prüfen wird. Im Gespräch sind unter anderem der Einsatz von riesigen Tuben mit Sonnenschutzcreme im All, um die Erde vor der Erderwärmung zu schützen, sowie der Einsatz von Hometrainern für Arbeitslose zur Energieerzeugung.