Hausarbeit kostet Zeit – und genau diese Zeit fehlt für die wichtigen Dinge im Leben, z.B. fürs Fernsehen. Doch Brüssel hat eine Lösung! Mit einem Zuschuss von bis zu 5.8000 Euro fördert die EU die Anschaffung des ersten echten Haushaltsroboters. Warum? Weil Menschen trotz aller Technik noch immer viel zu viele Stunden mit Wischen, Saugen und Aufräumen verbringen – Zeit, die für wichtige Talkshows und Nachrichten genutzt werden könnte.

Robby, ein Helfer, der wirklich fast alles kann

Robby, 1,2 Meter groß und 32,2 kg leicht, ist mehr als ein Roboter auf Rädern – er ist ein echter Haushaltsbutler. Er saugt, wischt, bringt Getränke und kann sogar Einbrecher neutralisieren, bevor sie ein Messer oder eine Pistole ziehen. Und das Beste: Er arbeitet rund um die Uhr für weniger als 2 Euro Stromkosten pro Tag und findet seine Ladestation von selbst.

„Robby, hol doch mal ’ne Flasche Bier!“

Ein kurzer Befehl – und schon rollt der Assistent los, öffnet den Kühlschrank, nimmt eine Flasche heraus, bringt sie sicher zum Sofa und öffnet sie mit seinen Fingern. Zugegeben, er schafft pro Lauf nur eine Flasche, aber allein das Schauspiel sorgt für Begeisterung. Die Rechnung ist einfach: Dank Robby hat die durchschnittliche Hausfrau plötzlich 47,2 % mehr Freizeit. Endlich wieder Zeit, sich politisch zu informieren! Genau deshalb unterstützt Brüssel die Anschaffung mit einem Zuschuss von bis zu 90 % der Kosten.

Besser als Kino: Die Robby-Show live erleben!

Ein solches Hightech-Wunder gibt es nicht einfach im Elektromarkt. Robby will erlebt werden! Deshalb gibt es eine persönliche Vorführung – eine Abendunterhaltung, die kein Streamingdienst toppen kann. Der Gastgeber investiert einmalig nur 59 Euro – egal, wie viele Freunde und Nachbarn die Show miterleben. Während Robby das Wohnzimmer auf Hochglanz bringt, den Tisch abwischt und Bierflaschen öffnet, lehnen sich die Gäste entspannt zurück und staunen. Am Ende gibt es – für alle, die politisch förderfähig sind – die offiziellen EU-Antragsformulare in 27 Sprachen.

Die Königsdisziplin: Schuhe binden!

Das absolute Highlight der Vorführung? Schuhe binden auf Zuruf! Einfach „Robby, Schuhe binden!“ rufen – und schon macht sich der Roboter an die Arbeit. Eine Meisterleistung der Robotik, die den Alltag noch komfortabler macht. Dank der Weisheit aus Brüssel zieht nun modernste Technik in unsere Wohnungen ein. Die GEZ-Gebühren lohnen sich doppelt: Beim Fernsehen nicht nur politische Bildung genießen, sondern dabei auch Robby beobachten, wie er den Haushalt schmeißt. So geht Zukunft in der EU!