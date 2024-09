EU besteuert Radfahrer: CO₂-Ausstoß durch körperliche Betätigung schadet der Umwelt

in

In einem unerwarteten Zug hat die Europäische Union kürzlich angekündigt, ab sofort eine Steuer auf das Radfahren zu erheben. Offiziellen Quellen zufolge verursachen Radfahrer durch ihre körperliche Bewegung einen signifikanten CO₂-Ausstoß, der als umweltbelastend eingestuft wird. Diese revolutionäre Maßnahme soll den wachsenden CO₂-Fußabdruck Europas in den Griff bekommen.

Der Teufelskreis der Fahrradnutzung

Die EU argumentiert, dass die körperliche Aktivität von Radfahrern die Atemfrequenz erhöht und damit mehr CO₂ in die Atmosphäre freisetzt. “Es ist nicht anders als bei Autos”, sagte ein anonymer EU-Beamter. “Obwohl Fahrräder keine fossilen Brennstoffe verbrennen, stoßen die Fahrer durch verstärktes Atmen mehr CO₂ aus. Es ist einfach Zeit, diese Umweltverbrecher zur Kasse zu bitten.”

Ein Klimawandel-Domina-Effekt

Ein weiteres Argument der EU ist, dass die Begeisterung für das Radfahren andere dazu ermutige, sich ebenfalls aufs Rad zu schwingen und somit weltweit die CO₂-Emissionen weiter ansteigen lassen könnte. Studien, auf die sich die EU beruft, schlagen vor, dass sogar Hundebesitzer neben der Hundesteuer eine weitere Umweltsteuer zahlen sollten, da die Gassi-Runden ebenfalls die CO₂-Emissionen erhöhen könnten.

Tretetürme und Atemsteuer

Die neuen Regelungen werden Radfahrern auf verschiedene Arten eine Steuer auferlegen. Es wird „Tretetürme“ in Städten geben, an denen Radfahrer ihr CO₂-Kontingent angeben und entsprechend Steuern zahlen müssen. Zusätzlich wird in Erwägung gezogen, eine Atemsteuer einzuführen, die auf der durchschnittlichen Atemfrequenz eines Radfahrers während einer Fahrt basiert.

Die Reaktion der Radfahrer

Die Entscheidung hat bei der Radfahrer-Community verständlicherweise für Empörung gesorgt. “Das ist lächerlich! Wir versuchen doch nur, uns fit zu halten und die Umwelt zu schonen!” sagte Hans Müller, ein passionierter Radfahrer. “Wenn das so weitergeht, müssen wir bald für jeden Atemzug zahlen.”

Ein Marathon der Absurditäten

Nicht nur Radfahrer sind betroffen. Die EU denkt auch darüber nach, weitere Freizeitaktivitäten zu besteuern, die ähnlich schädliche Effekte haben. “Jogger, Wanderer und sogar Freizeit-Fußballspieler – niemand ist sicher vor dieser CO₂-Revolution”, warnte der EU-Beamter.