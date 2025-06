Es ist Krieg – gehst DU hin?

Von denjenigen die derzeit in der deutschen Politik das große Wort führen, verfügen viele nicht im Entferntesten über die charakterlichen oder intellektuellen Qualitäten, ihre Mitmenschen zum Sterben für ihre politischen Wolkenkuckucksheime zu verpflichten. Teils dumm wie Stroh, teils unehrlich bis zum Abwinken teils ehrgeizig bis zum Verkauf der eigenen Großmutter haben sie Deutschland in einen Krieg verwickelt an dessen Entstehen sie tatkräftig mitgewirkt haben, dessen Eskalation sie unausgesetzt fordern und fördern und dessen mögliche katastrophale Folgen sie in geradezu hitleresquer Gleichgültigkeit in Kauf nehmen.