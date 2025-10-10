Einer flog über das Idioten-Nest

Zweck der mit allen Kräften befeuerten Kriegshysterie ist nicht etwa die Rettung der Ukraine, eines der korruptesten Länder der Erde. Die ist den heutigen Machthabern im Grunde ihres Herzens so schnurzpiepegal wie weiland der Völkermord in Ruanda oder die von den Spaniern zu Tode bekehrten Azteken. Und die Russen will man eigentlich auch nicht wirklich besiegen, so dumm sind die bundesdeutschen Kriegshelden denn doch nicht.

Im Dreck des Schützengrabens ihr Leben aushauchen – das möchten nicht mal Strack-Zimmermann, Roderich Kiesewetter oder Markus Schröder. Rußland wird als Feind gebraucht, wenigstens bis zu den nächsten Wahlen. Die herbeigelogene Eskalation des Ukrainekrieges hat, übrigens nicht nur in Deutschland sondern genauso in Frankreich und Großbritannien, lediglich den einen Zweck: nur durch Ausrufung eines sog. Spannungs- oder, schlimmer noch, des Verteidigungsfalles kann es der immer unbeliebter werdenden herrschenden Politmafia noch gelingen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen und ihre Pfründe zu retten.