Die Zukunft ist da: Deutschland führt die „Brot & Butter“-App ein

Berlin – In einer bahnbrechenden Maßnahme gegen die galoppierende Inflation hat die Bundesregierung heute das Ende des Bürgergelds verkündet. Stattdessen wird ab sofort die neue „Brot & Butter“-App eingeführt – ein revolutionäres System, das allen Bürgern Zugang zu Lebensmitteln gewährt, ohne dass auch nur ein Cent bar über den Tresen wandert. „Geld drucken war gestern, jetzt drucken wir nur noch QR-Codes“, verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Gesichtsausdruck, der irgendwo zwischen Stolz und leichter Verwirrung lag.

Die Funktionsweise ist simpel: Jeder Deutsche erhält monatlich einen digitalen Essensgutschein über die App, mit dem man in teilnehmenden Supermärkten Waren abrufen kann. Das Motto: „Kein Cash, nur Kartoffelbrei!“ Statt Hartz-IV oder Bürgergeld gibt es jetzt ein Kontingent an Grundnahrungsmitteln – Brot, Butter, Nudeln ohne Soße und, für die ganz Glücklichen, eine wöchentliche Ration Tiefkühlspinat. Luxusgüter wie Avocado oder Bio-Hähnchen? Fehlanzeige. „Wir müssen die Inflation bekämpfen, da bleibt kein Platz für hippen Quinoa-Salat“, erklärte Finanzminister Christian Lindner, während er sich genüsslich eine Scheibe Graubrot mit Margarine schmierte.

Die Reaktionen in der Bevölkerung sind gemischt. „Ich wollte mir eigentlich neue Schuhe kaufen, aber jetzt habe ich halt 20 Kilo Mehl im Keller“, klagt Kevin aus Köthen, während er versucht, seinen dritten Laib Brot diese Woche zu backen. Andere sehen das Ganze pragmatisch: „Ist doch super, jetzt muss ich nicht mehr rechnen, ob ich mir die Butter leisten kann – die ist ja quasi umsonst“, freut sich Rentnerin Hannelore aus Hannover, die allerdings zugibt, dass sie die App noch nicht ganz verstanden hat. „Ich habe aus Versehen 50 Dosen Ravioli bestellt, weil ich dachte, das sei der Login-Button.“

Kritik kommt natürlich auch von der Opposition. „Das ist doch Sozialismus auf Steroiden!“, wetterte ein AfD-Abgeordneter, während er heimlich eine Extraportion Schwarzbrot in seine Aktentasche schmuggelte. Die Grünen hingegen fordern, dass die App wenigstens eine vegane Option bietet – am besten mit regionalem Tahin aus dem Spreewald. Die Bundesregierung winkt ab: „Wir haben jetzt erstmal andere Sorgen. Der Server für die App ist gestern abgestürzt, weil zu viele Leute gleichzeitig Sauerkraut geordert haben.“

Experten sehen in der „Brot & Butter“-App dennoch einen Geniestreich. „Die Inflation wird quasi weggehungert“, erklärt Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Sabine Sauerbier. „Wenn niemand mehr Geld ausgibt, weil es nur noch Lebensmittel gibt, dann sinken die Preise von ganz allein – oder auch nicht, wer weiß das schon.“ Skeptiker merken an, dass der Schwarzmarkt bereits boomt: Für eine Tafel Schokolade soll man mittlerweile drei Kilo Kartoffeln zahlen.

Und so stehen die Deutschen vor einer neuen Ära: Schlange stehen vor dem Supermarkt, QR-Code in der Hand, und hoffen, dass die App nicht wieder abstürzt. „Früher hatten wir die D-Mark, jetzt haben wir die Dose Mais“, resümiert ein älterer Herr aus München. Willkommen in der Zukunft – sie schmeckt nach Graubrot und Staatsintervention.