Denunzianten, F*ckchecker, Verfassungsschutz aufgepasst

Redet hier ein Schwurbler, Spalter und Hetzer, der mit falschen Fakten die Demokratie gefährdet? Das vermutet jedenfalls eine grüne Volksverr .. ä, .. äh, … treterin (sorry für den Tippfehler).



Auch eine ganze Menge, man könnte auch sagen eine Meute aus Zertretern … (oh, schon wieder der Fehlerteufel), also Vertretern der Zivilgesellschaft und Akteuren des verbal-horizontalen Mediengewerbes sieht in den ironischen Meinungsäusserungen des Dr. Wegscheider gefährliche staatsunterminierende Tendenzen …



Der Privatsender Servus-TV verstösst gelegentlich gegen Mainstream-Doktrinen und lässt unverschämterweise sogar manchmal ketzerische Satiriker und Kritiker der Politik zu Wort kommen ! Also Spürnasen, dann strengt euch mal an und schaut, ob ihr der lästigen Konkurrenz was anhängen könnt: