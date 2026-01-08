🚨 EILMELDUNG AUS DEM KOSMOS 🚨

Wie jetzt bekannt wurde, ist Donald Trump in einer nächtlichen Blitzaktion von den Special Forces der Galaktischen Föderation (GF) festgenommen und ordnungsgemäß entführt worden. Augenzeugen berichten von blendendem Licht, einem surrenden Geräusch – und dem plötzlichen Verschwinden eines goldfarben schimmernden Haaransatzes am Himmel über den USA.

Doch Trump war nicht allein. Ebenfalls an Bord des interstellaren Transporters:

JD Vance , der laut GF-Protokoll „freiwillig widerwillig“ mitkam

, der laut GF-Protokoll „freiwillig widerwillig“ mitkam sowie der sogenannte Kriegsminister Pete Hegseth, der zunächst versuchte, den Aliens eine PowerPoint-Präsentation über irdische Überlegenheit zu zeigen – erfolglos.

👽 Vorwurf der Galaktischen Föderation:

Verstöße gegen das Interstellare Anstandsabkommen, Manipulation primitiver Spezies und wiederholte Nutzung des Begriffs „tremendous“ ohne kosmische Genehmigung.

⚖️ Wie es weitergeht:

Bereits nächste Woche soll vor dem Galaktischen Gerichtshof Anklage erhoben werden. Der Prozess findet auf neutralem Orbit statt. Als Richter fungiert ein 600 Jahre alter Schwarmintelligenz-Verband, bekannt für absolute Objektivität und völlige Humorlosigkeit.

📡 Letzte bekannte Worte aus dem UFO:

„Many people are saying… this is the best abduction ever.“

Die Galaktische Föderation ließ abschließend mitteilen, man bitte die Menschheit um Ruhe – und werde vorerst keine weiteren Politiker mehr hochbeamen. Das Kontingent der Extrahierungen für dieses Sonnensystem sei ausgeschöpft. 🌌👽