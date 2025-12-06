🌟 Das große Jahreshoroskop 2026

💚 Gutmenschen (21. Jan – 20. Feb)

2026 beginnt für dich mit einer Phase intensiver moralischer Erweckung – hauptsächlich für andere. Im Frühjahr unterschreibst du 17 Online-Petitionen, vergisst aber jede einzelne sofort wieder. Im Sommer setzt dich das Schicksal auf die Probe: Ein neues nachhaltiges Produkt, das weder funktioniert noch bezahlbar ist. Natürlich kaufst du es trotzdem.

Glückszahl: 0,3 °C.

🔮 Verschwörungstheoretiker (21. Feb – 20. März)

Sensationelle Sternenkonstellationen! Jupiter tritt in die Aluhut-Phase ein. Du findest 2026 endlich den ultimativen Beweis, dass alles zusammenhängt – inklusive deiner schlechten Laune und dem WLAN-Ausfall.

Im Herbst wird dir klar: Wenn du den Stecker wieder reinsteckst, funktioniert vieles plötzlich „wie durch Zauberhand“.

Glücksfarbe: Transparent (für maximale Tarnung).

🥦 Veganer (21. März – 20. April)

Ein Jahr voller kulinarischer Erleuchtung wartet auf dich! Im Januar entdeckst du ein neues Superfood, das exakt 12 Stunden lang hip ist. Im Sommer gelingt dir ein bahnbrechendes Rezept: vegane Wurst ohne Wurst, ohne Ersatzprodukte und ohne Geschmack. Deine Freunde loben deinen Mut.

Glückssnack: Hummus. Immer Hummus.

😷 Coronaleugner (21. April – 20. Mai)

Im Februar erwischt dich eine kleine Erkältung, die du mit den Worten kommentierst: „Hat nichts zu bedeuten.“

Uranus empfiehlt im Juni vorsichtig: „Vielleicht mal lüften?“

Deine Nase widerspricht.

Glücksaccessoire: Schal – für alle Fälle, aber natürlich rein theoretisch.

🌍 Klimaskeptiker (21. Mai – 21. Juni)

Ein herrliches Jahr! Im Februar schneit es, und du triumphierst. Im Juli sind es 40 Grad, und du triumphierst wieder.

Du führst Thermometer fortan als persönliches Feindbild.

Glückselement: CO₂ (natürlich völlig harmlos).

🚭 Nichtraucher (22. Juni – 22. Juli)

Du bleibst weiterhin erfolgreich Nichtraucher – und erzählst es auch jedem. Merkur beschert dir im Herbst ein intensives Erlebnis: Frische Luft.

Glücksobjekt: Deine Lunge (Top-Zustand, weiter so).

🛵 E-Biker (23. Juli – 23. Aug)

Der Akku hält 2026 mysteriöserweise immer fünf Minuten länger als angegeben. Im Frühjahr fühlst du dich von Autofahrern missverstanden – also wie immer.

Im Herbst erkennst du: Gegenwind ist nicht politisch, nur meteorologisch.

Glückskilometer: 12 km (bergab).

🧃 Bio-Saft-Trinker (24. Aug – 23. Sept)

2026 beginnt mit einer Saft-Retrograde. Du testest fünf Sorten „Direktsaft“ und stellst fest: Sie schmecken alle gleich.

Pluto offenbart dir die Wahrheit: „Frisch gepresst“ heißt nicht, dass jemand im Supermarkt hinterm Regal eine Orange zerdrückt.

Glückssaft: Apfel-Irrelevant.

🍏 Fructose-Intolerante (24. Sept – 23. Okt)

Ein herausforderndes Jahr für Zutatenlisten! Im März glaubst du, endlich einen sicheren Snack gefunden zu haben – bis du im Kleingedruckten „Kann Spuren von Birne enthalten“ liest.

Im Sommer wirst du Meister darin, Obst diplomatisch abzulehnen.

Dein größter Erfolg: Eine Party ohne Zwischenfälle.

Glücksnahrung: Kartoffeln. Immer Kartoffeln.

📱 Dauer-WhatsApp-Gruppenverlasser (24. Okt – 22. Nov)

2026 wird kommunikativ intensiv: Du verlässt mindestens sieben Gruppen, trittst versehentlich drei wieder bei und gründest am Ende selbst eine, um sie demonstrativ zu verlassen.

Im Herbst sendest du ein „Ich bin raus“ – und bekommst zwölf Herzchen.

Glücksemoji: 🤷‍♂️

🚫 Alles-ist-verboten-Rufer (23. Nov – 21. Dez)

Die Sterne prophezeien Empörung auf konstant hohem Niveau. Du verbietest innerlich alles, was dir über den Weg läuft – sogar Dinge, die du magst.

Im Herbst liest du dein Horoskop und denkst: „Typisch!“

Glückswort: „Unverschämtheit!“

🩺 Schulmediziner (22. Dez – 20. Jan)

Ein wissenschaftlich-präzises Jahr! Im Februar diagnostizierst du dir selbst eine seltene Krankheit, die sich später als Müdigkeit entpuppt.

Im Juni erkennst du: Globuli sind hübsch, aber physikalisch unauffällig.

Im Herbst ignorierst du erfolgreich ein YouTube-Video, das dir deine Tante schickt. Das Universum applaudiert.

Glückscode: ICD-10, Kapitel Z.