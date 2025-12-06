🌟 Das große Jahreshoroskop 2026

💚 Gutmenschen (21. Jan – 20. Feb)
2026 beginnt für dich mit einer Phase intensiver moralischer Erweckung – hauptsächlich für andere. Im Frühjahr unterschreibst du 17 Online-Petitionen, vergisst aber jede einzelne sofort wieder. Im Sommer setzt dich das Schicksal auf die Probe: Ein neues nachhaltiges Produkt, das weder funktioniert noch bezahlbar ist. Natürlich kaufst du es trotzdem.
Glückszahl: 0,3 °C.
🔮 Verschwörungstheoretiker (21. Feb – 20. März)
Sensationelle Sternenkonstellationen! Jupiter tritt in die Aluhut-Phase ein. Du findest 2026 endlich den ultimativen Beweis, dass alles zusammenhängt – inklusive deiner schlechten Laune und dem WLAN-Ausfall.
Im Herbst wird dir klar: Wenn du den Stecker wieder reinsteckst, funktioniert vieles plötzlich „wie durch Zauberhand“.
Glücksfarbe: Transparent (für maximale Tarnung).
🥦 Veganer (21. März – 20. April)
Ein Jahr voller kulinarischer Erleuchtung wartet auf dich! Im Januar entdeckst du ein neues Superfood, das exakt 12 Stunden lang hip ist. Im Sommer gelingt dir ein bahnbrechendes Rezept: vegane Wurst ohne Wurst, ohne Ersatzprodukte und ohne Geschmack. Deine Freunde loben deinen Mut.
Glückssnack: Hummus. Immer Hummus.
😷 Coronaleugner (21. April – 20. Mai)
Im Februar erwischt dich eine kleine Erkältung, die du mit den Worten kommentierst: „Hat nichts zu bedeuten.“
Uranus empfiehlt im Juni vorsichtig: „Vielleicht mal lüften?“
Deine Nase widerspricht.
Glücksaccessoire: Schal – für alle Fälle, aber natürlich rein theoretisch.
🌍 Klimaskeptiker (21. Mai – 21. Juni)
Ein herrliches Jahr! Im Februar schneit es, und du triumphierst. Im Juli sind es 40 Grad, und du triumphierst wieder.
Du führst Thermometer fortan als persönliches Feindbild.
Glückselement: CO₂ (natürlich völlig harmlos).
🚭 Nichtraucher (22. Juni – 22. Juli)
Du bleibst weiterhin erfolgreich Nichtraucher – und erzählst es auch jedem. Merkur beschert dir im Herbst ein intensives Erlebnis: Frische Luft.
Glücksobjekt: Deine Lunge (Top-Zustand, weiter so).
🛵 E-Biker (23. Juli – 23. Aug)
Der Akku hält 2026 mysteriöserweise immer fünf Minuten länger als angegeben. Im Frühjahr fühlst du dich von Autofahrern missverstanden – also wie immer.
Im Herbst erkennst du: Gegenwind ist nicht politisch, nur meteorologisch.
Glückskilometer: 12 km (bergab).
🧃 Bio-Saft-Trinker (24. Aug – 23. Sept)
2026 beginnt mit einer Saft-Retrograde. Du testest fünf Sorten „Direktsaft“ und stellst fest: Sie schmecken alle gleich.
Pluto offenbart dir die Wahrheit: „Frisch gepresst“ heißt nicht, dass jemand im Supermarkt hinterm Regal eine Orange zerdrückt.
Glückssaft: Apfel-Irrelevant.
🍏 Fructose-Intolerante (24. Sept – 23. Okt)
Ein herausforderndes Jahr für Zutatenlisten! Im März glaubst du, endlich einen sicheren Snack gefunden zu haben – bis du im Kleingedruckten „Kann Spuren von Birne enthalten“ liest.
Im Sommer wirst du Meister darin, Obst diplomatisch abzulehnen.
Dein größter Erfolg: Eine Party ohne Zwischenfälle.
Glücksnahrung: Kartoffeln. Immer Kartoffeln.
📱 Dauer-WhatsApp-Gruppenverlasser (24. Okt – 22. Nov)
2026 wird kommunikativ intensiv: Du verlässt mindestens sieben Gruppen, trittst versehentlich drei wieder bei und gründest am Ende selbst eine, um sie demonstrativ zu verlassen.
Im Herbst sendest du ein „Ich bin raus“ – und bekommst zwölf Herzchen.
Glücksemoji: 🤷♂️
🚫 Alles-ist-verboten-Rufer (23. Nov – 21. Dez)
Die Sterne prophezeien Empörung auf konstant hohem Niveau. Du verbietest innerlich alles, was dir über den Weg läuft – sogar Dinge, die du magst.
Im Herbst liest du dein Horoskop und denkst: „Typisch!“
Glückswort: „Unverschämtheit!“
🩺 Schulmediziner (22. Dez – 20. Jan)
Ein wissenschaftlich-präzises Jahr! Im Februar diagnostizierst du dir selbst eine seltene Krankheit, die sich später als Müdigkeit entpuppt.
Im Juni erkennst du: Globuli sind hübsch, aber physikalisch unauffällig.
Im Herbst ignorierst du erfolgreich ein YouTube-Video, das dir deine Tante schickt. Das Universum applaudiert.
Glückscode: ICD-10, Kapitel Z.
