Die Rede wird weltweit in allen Sprachen übertragen. Putin bleibt dabei. Der Westen ist schuld. Was soll er auch anderes sagen? Der Krieg wird fortgesetzt. So dramatisch zitiert ihn die WELT: „Die Existenz unseres Landes steht auf dem Spiel.“ Laut BILD hat Putin keine Atombomben mehr. Wer’s glaubt…

Der Staatsfunk per Livestream. Wird auch wirklich jeder Satz richtig übersetzt?