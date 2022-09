„Woke“ Regierende: Halluzinationen bei  Geschlechtern und Erdgas?

Großartig, wenn „woke“ Regierende am Werke sind, also „erwachte“ Leute. (Als man noch Deutsch statt Denglisch sprach, riefen sie „Deutschland, erwache!“). Das Erwachen könnte allerdings anders ausfallen, als vermutet. Insbesondere bei den Erdgasquellen, deren niedrigpreisig Lieferbereite man verschlossen hält, um in entlegenen Kontinenten nach 6-10-fach teurerem Ersatz zu suchen. Das Verhalten erinnert an anderen Unfug, der uns mit ernster Miene präsentiert wird und das Selbstverständliche durch das Irreale ersetzt: Es gebe eine beliebige Zahl von Geschlechtern und keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Wer so etwas glaubt und predigt, glaubt auch noch ganz andere Dinge. Das mag harmlos sein, wird aber tödlicher Ernst, wenn die Gläubigen an den Schalthebeln großer Nationen sitzen und ihre Halluzinationsbereitschaft die Realpolitik ersetzt.

Wer glaubt, dass es tausende Geschlechter gebe, der glaubt auch, dass die Erdgasversorgung ohne Russengas zu lösen sei

Anders ist kaum zu erklären, wie Regierende in Sachen Energieträger sämtliche Warnungen der Fachleute in den Wind schlagen und stracks ohne gesicherte Erdgasversorgung in Winter und Zukunft marschieren wollen. Dabei können die zu astronomischen Preisen gefüllten Gasspeicher abgehakt werden, denn sie halten nur ein paar Monate vor und anschließend geht es mit ungewissem Ausgang weiter. Emir Al-Thani, der Herrscher von Katar, wo Herr Habeck vergebens seinen tiefen Diener ausbrachte, glaubt weder an deutsche Gendermärchen, noch an Gespenster, sondern sagt ganz nüchtern: “Wir … werden in den kommenden Jahren Gas nach Europa liefern. Aber es stimmt nicht, dass wir russisches Gas ersetzen können. Russisches Gas ist für den Weltmarkt unverzichtbar.” Davon will man in Berlin nichts wissen. Man darf gespannt sein, wie lange noch.