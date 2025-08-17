Wien: Syrische Messerstecher terrorisieren die Stadt

Die Wiener Polizei hat drei brutale Messerattacken aufgeklärt, bei denen ausschließlich syrische Staatsbürger als Täter identifiziert wurden. Laut einem Bericht von Heute wurden acht Personen festgenommen. Die Gewaltorgien in der Wiener City und in Favoriten zeichnen ein erschreckendes Bild von eskalierender Kriminalität. Wie sicher ist Wien noch?

In der Rotenturmstraße attackierten sechs Syrer zwischen 16 und 20 Jahren einen 20-Jährigen mit Messern und einem Elektroschocker, verletzten ihn und raubten seine Bauchtasche. In Favoriten verletzte ein 16-Jähriger drei Männer mit einem Messer, während im Wielandpark ein 17-Jähriger einen 19-Jährigen brutal attackierte. Keiner der Täter zeigte Reue oder sprach mit den Behörden – stattdessen Schweigen und Haft. Diese Vorfälle sind ein Schlag ins Gesicht der Sicherheits- und Integrationspolitik. Wie lange sollen Bürger diese Gewaltspirale noch ertragen? Es ist Zeit für harte Maßnahmen und klare Antworten!