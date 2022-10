Wie in Vietnam: Amerika schickt Truppen an die Ukrainegrenze. Bevor es knallt: USA raus aus Europa!

Für historisch erfahrene Beobachter ist das ein Schlag ins Kontor: Die USA verlegen ihre 101. Luftlandedivision nach Rumänien mit der ausdrücklichen Bekanntgabe, dass sie gegfs. für den Einsatz in der Ukraine bestimmt sei (hier englisch, hier deutsch). Damit wird zur Farce, dass die USA uns vor irgendwas „schützen“ könnten. Im Gegenteil: Außenminister Blinken und Senilitätsrat Biden reiten uns in den schlimmsten Krieg seit A.H. und ziehen die atomare Option.

Der angebliche „Schutz“ durch die USA ist weitaus gefährlicher als ihre Abwesenheit

Genau so gingen die USA in den – mit Totalzerstörung und Flucht endenden – Vietnamkrieg: Sie fingen klein mit ihren notorischen Geheimdienstlügen an, dann folgten immer mehr und schwerere Waffen. Schließlich schickten sie eigene Truppen und als Hunderttausende eigene und fremde Tote gezählt, Vietnam komplett zerstört und der Urwald entlaubt waren, flohen die restlichen US-Soldaten ins sichere Amerika und ließen die Überlebenden, die sie angeblich „verteidigt“ hatten, in Chaos, Hunger und Elend zurück.

Die Lehre von Vietnam bis Afghanistan: Das Schlimmste, was einem Land passieren kann, ist die „Verteidigung“ durch die USA

Heute läuft das Vietnammodell in der Ukraine – nur, dass dieses Mal Atomwaffen sprechen könnten, deren Explosion in den Washingtoner Sesseln nicht einmal als Vibrieren wahrgenommen, unseren Kontinent aber restlos zerstrahlen und zerstören würde. Die grenzenlose Debilität mancher GrünistInnen zeigt sich an ihrer Furcht vor der „Hochrisikotechnologie“ Kernkraftwerk und ihrem gleichzeitigen naiv-lässigen Umgang mit dem Einsatz von Atombomben. Dass Teile der „Ampel-Union“ in Berlin an einen russischen Bluff mit Atomwaffen glauben, ist ebenso unverantwortlich wie die historisch uninformierte Politik der Eskalation gegenüber Russland. In Berlin sollte klar sein, dass fast alle Voraussagen von Kanzleramt und Altparteien seit Anfang des Jahres falsch waren und auch die Annahme, bei den Atomwaffen sei Bluff im Spiel, gleichfalls verkehrt ist. Nur wäre dieser Irrtum der letzte, dem man sich hingeben könnte – danach wären Schutt, Asche und radioaktive Zerstrahlung angesagt.

Fazit: Es gibt nur noch einen Rettungsweg: Die um sich schlagenden US-Amerikaner müssen komplett weg von unserem Kontinent. Und zwar sofort.