Van der Bellen schindet Zeit für Schwarz-Rot heraus

Angeblich nur ein Gerücht. Bundespräsident Van der Bellen soll ÖVP und SPÖ eine Frist von erst einmal zwei Wochen gestellt haben. Wenn bis dahin einige Eckpfeiler der Regierung stehen, gibt es noch mal Nachschlag. Kommt es zu keinem raschen Ergebnis, zieht er Neuwahlen in Betracht.

So schnell ist also doch eine Wende in Sicht. Für Neuwahlen braucht es wieder einige Monate Vorlaufzeit und allen Beteiligten scheint mittlerweile eine gemeinsame Front gegen die Freiheitlichen lieber zu sein, als das Risiko von mehr als 40 Prozent für die FPÖ. Hat sich Kickl verzockt oder ist er einfach nur standhaft geblieben und hat sich nicht korrumpieren lassen?