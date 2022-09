Ukraine verliert vier Regionen an Russland

Nach den Referenden in den Gebieten Lugansk, Donezk, Saparoschje und Cherson hat Vladimir Putin heute ihren sofortigen Anschluss an Russland verkündet. Die Zeremonie wird von nahezu allen Sendern übertragen und entsprechend kommentiert. „Die Menschen in den Regionen gehören jetzt zu uns. Wir werden unsere Erde mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen“, wird Putin zitiert.

Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht. Der Westen spricht von einer „völkerrechtswidrigen Annektion“, aus russischer Sicht sieht man sich dagegen im Recht. Wann kommt es zum direkten Schlagabtausch zwischen NATO und Russland?

Italiens Wahlgewinnerin Giorgia Meloni steht übrigens fest an der Seite der Ukraine, wie ihr Statement zeigt. Die Annexion sei völkerrechtswidrig.

Foto: Screenshot Youtube