Trump unter Druck: MAGA-Freundschaft zerbricht im Streit um Epstein-Akten und Einwanderung

Marjorie Taylor Greene galt lange Zeit als „glühende“ Unterstützerin von Donald Trump. Im Streit um die Veröffentlichung der Epstein-Akten hat es nun gekracht und der US-Präsident hat ihr seine Unterstützung entzogen.

MTG meldete sich über X:

President Trump just attacked me and lied about me. I haven’t called him at all, but I did send these text messages today. Apparently this is what sent him over the edge.



The Epstein files.



And of course he’s coming after me hard to make an example to scare all the other… pic.twitter.com/EcUzaohZZs — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025

Präsident Trump hat mich gerade angegriffen und über mich gelogen. Ich habe ihn überhaupt nicht angerufen, aber ich habe ihm heute diese Textnachrichten geschickt. Offensichtlich war das der Auslöser dafür, dass er komplett ausgerastet ist. Die Epstein-Akten. Und natürlich geht er jetzt hart gegen mich vor, um ein Exempel zu statuieren und alle anderen Republikaner vor der Abstimmung in der nächsten Woche über die Veröffentlichung der Epstein-Akten einzuschüchtern. Es ist wirklich erstaunlich, wie verbissen er kämpft, um zu verhindern, dass die Epstein-Akten veröffentlicht werden – so sehr, dass er zu solchen Mitteln greift. Aber in Wahrheit wünschen sich die meisten Amerikaner, er würde mit derselben Härte dafür kämpfen, den vergessenen Männern und Frauen Amerikas zu helfen, die genug haben von ausländischen Kriegen und ausländischen Anliegen, die kaum noch ihre Familien ernähren können und die die Hoffnung verlieren, jemals den amerikanischen Traum zu erreichen. Dafür habe ich gestimmt. Ich habe Präsident Trump mit zu viel meiner wertvollen Zeit unterstützt, mit zu viel meines eigenen Geldes, und ich habe härter für ihn gekämpft, selbst als fast alle anderen Republikaner sich abgewandt und ihn verurteilt haben. Aber ich bete nicht Donald Trump an, und ich diene ihm nicht. Ich bete Gott an, Jesus ist mein Erlöser, und ich diene meinem Wahlbezirk GA14 und dem amerikanischen Volk. Ich bin heute derselbe Mensch wie immer, und ich werde weiterhin dafür beten, dass diese Regierung erfolgreich sein wird, weil das amerikanische Volk verzweifelt das verdient, wofür es gestimmt hat. Für mich bleibt es America First und America Only!!!

Zuvor hatte Trump auf seinem Netzwerk „Truth Social“ in einem langen Post über Taylor Greene ausgelassen und sich dabei wie üblich selbst in den höchsten Tönen gelobt. Hier eine maschinelle Übersetzung der Tirade:

Ich ziehe meine Unterstützung und meine Empfehlung für „Kongressabgeordnete“ Marjorie Taylor Greene aus dem großartigen Bundesstaat Georgia zurück. In den vergangenen Wochen, trotz der Tatsache, dass ich historische Erfolge für unser Land erzielt habe – darunter ein vollständiger und totaler Sieg beim Shutdown, geschlossene Grenzen, niedrige Steuern, keine Männer im Frauensport oder Transgender-für-alle, das Ende von DEI, das Stoppen von Bidens rekordverdächtiger Inflation, die größten Regulierungskürzungen der Geschichte, das Stoppen von ACHT KRIEGEN, der Wiederaufbau unseres Militärs, Respekt von jedem Land der Welt (im Gegensatz dazu, dass wir vor nur 12 Monaten das Gespött waren!), Billionen Dollar (Rekord!) an INVESTITIONEN in die USA, und die Tatsache, dass ich unser Land vom „TOTEN“ Zustand vor 12 Monaten zum „HEISSESTEN“ Land der Welt gemacht habe (und so viel mehr!) – sehe ich bei „Wacky“ Marjorie nur KLAGEN, KLAGEN, KLAGEN! Alles schien damit begonnen zu haben, als ich ihr eine Umfrage schickte, in der stand, dass sie nicht für den Senat oder das Amt des Gouverneurs kandidieren sollte. Sie lag bei 12 % und hatte keine Chance (außer natürlich, sie hätte meine Unterstützung – die sie nicht bekommen würde!). Sie hat vielen Leuten erzählt, dass sie verärgert sei, weil ich ihre Anrufe nicht mehr beantworte, aber bei 219 Kongressabgeordneten, 53 US-Senatoren, 24 Kabinettsmitgliedern, fast 200 Ländern und einem ansonsten normalen Leben kann ich nicht jeden Tag den Anruf einer tobenden Wahnsinnigen entgegennehmen. Ich weiß, dass wunderbare, konservative Menschen darüber nachdenken, Marjorie in ihrem Wahlbezirk in Georgia herauszufordern, dass auch sie genug haben von ihr und ihren Eskapaden – und wenn die richtige Person kandidiert, wird sie meine vollständige und unerschütterliche Unterstützung haben. Sie ist weit nach links abgedriftet, ist sogar zu The View gegangen – mit deren Republikaner-hassenden Moderatorinnen mit niedrigem IQ. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

Taylor Greene bleibt nicht nur standhaft in der Frage der Epstein-Akten, sondern auch bei der Einwanderung von Fachkräften. Beide Punkte waren zentrale Wahlversprechen der MAGA-Kampagne, die nun von Donald Trump gebrochen wurden. MTG beklagt die massenhafte Ersetzung von us-amerikanischen Arbeitskräften und forderte Trump mehrfach auf, die Wähler nicht länger zu täuschen. Mit der Republikanerin ist nun ein weiteres Schwergewicht von Donald Trump abgerückt. Und sie steht mit ihrer Haltung nicht alleine da. Es bröckelt an der Basis.