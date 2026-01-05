Trump droht mit Grönland und sprengt im Ernstfall die NATO

|

Redaktion

|

Donald Trump testet erneut die Grenzen des Denkbaren. Aus seinem Umfeld kommen offene Drohungen: Die USA könnten Grönland notfalls militärisch unter ihre Kontrolle bringen. Kein Scherz, kein Missverständnis, sondern ein geopolitischer Tabubruch mit Ansage.

Was Washington hier andeutet, wäre kein „Deal“, sondern ein Angriff. Grönland gehört zu Dänemark. Und Dänemark ist NATO-Mitglied. Wer Grönland angreift, greift einen Bündnispartner an – und stellt die gesamte westliche Sicherheitsarchitektur infrage.

Quelle der aktuellen Eskalation ist ein Bericht von t-online, der zeigt, wie alarmiert man in Kopenhagen und Nuuk reagiert. Zu Recht. Denn diesmal geht es nicht um Worte, sondern um Macht.

Grönland ist dänisch – Punkt.

Grönland besitzt Autonomie, aber keine staatliche Unabhängigkeit. Völkerrechtlich gehört das riesige arktische Gebiet zum Königreich Dänemark. Die USA unterhalten dort zwar seit Jahrzehnten Militärbasen – allerdings nur auf Grundlage von Verträgen, nicht per Gewalt.

Eine militärische Besetzung wäre daher kein „Kauf“, kein „Schutz“, keine „Sicherheitsmaßnahme“. Es wäre ein klarer Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf einen souveränen Staat.

Und genau hier beginnt das eigentliche Problem.

Was passiert, wenn ein NATO-Staat einen anderen angreift?

Die NATO versteht sich als Verteidigungsbündnis. Artikel 5 ist ihr Kern: Ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat gilt als Angriff auf alle. Der Vertrag macht dabei keinen Unterschied, wer angreift – entscheidend ist, wer angegriffen wird.

Im Klartext: Würden die USA Grönland militärisch besetzen, wäre Dänemark das Opfer. Rein rechtlich müsste der Bündnisfall ausgelöst werden. Gegen die USA.

Das wäre der Bündnisfall gegen sich selbst.

Politisch wäre das ein Albtraum. Europäische Staaten stünden vor einer unmöglichen Wahl: Entweder sie brechen den NATO-Vertrag – oder sie stellen sich zumindest formal gegen Washington. Beides würde das Bündnis schwer beschädigen.

NATO, EU, Völkerrecht – wer müsste was tun?

EbeneRechtsgrundlagePflicht im Fall eines US-Angriffs auf GrönlandRealität
VölkerrechtUN-Charta Art. 2(4)Verbot von Angriff und AnnexionUSA würden eindeutig völkerrechtswidrig handeln
NATONATO-Vertrag Art. 5Militärischer Beistand für DänemarkPolitisch kaum durchsetzbar gegen die USA
EUEU-VerträgeKeine automatische MilitärhilfePolitische und wirtschaftliche Unterstützung wahrscheinlich
EinzelstaatenNationale EntscheidungenFreiwillige Hilfe für DänemarkUneinheitlich, abhängig von Regierung und Druck

Zerbricht die NATO an Grönland?

Ein solcher Konflikt würde die NATO nicht nur schwächen – er könnte sie zerreißen. Ein Bündnis, das seinen stärksten Mitgliedsstaat nicht mehr einhegen kann, verliert jede Glaubwürdigkeit.

Einige Staaten würden sich wegducken. Andere protestieren. Am Ende gäbe es keinen klaren Verteidigungsfall, sondern Blockaden, Ausflüchte und politisches Chaos. Grönland könnte zum Sargnagel der NATO werden.

Und die EU?

Die EU wäre rechtlich nicht verpflichtet, militärisch einzugreifen. Politisch jedoch wäre ein Wegsehen unmöglich. Dänemark ist EU-Mitglied. Sanktionen gegen die USA, diplomatische Isolierung und massive politische Unterstützung wären wahrscheinlich.

Ein offener militärischer Konflikt zwischen EU-Staaten und den USA ist kaum vorstellbar. Aber allein, dass diese Frage überhaupt gestellt werden muss, zeigt, wie gefährlich Trumps Gedankenspiele sind.

Ein US-Angriff auf Grönland wäre ein dreifacher Dammbruch: Bruch des Völkerrechts, Angriff auf einen NATO-Staat und ein Präzedenzfall, der das westliche Bündnissystem erschüttert.

Trump mag solche Drohungen als Verhandlungsmasse sehen. In Wahrheit spielt er mit der Grundordnung des Westens. Grönland wäre dann nicht nur ein geopolitischer Zankapfel – sondern der Beweis, dass NATO und Westen nicht mehr funktionieren.

Avatar-Foto

Redaktion

Kommentare

5 Antworten zu „Trump droht mit Grönland und sprengt im Ernstfall die NATO“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Nichts ist unmöglich ! Russland, China, NordKorea und Weitere würden sich über ein Ende der NATO freuen ….. Ob die AMI`s dieses Risiko eingehen werden ?

    Antworten
  2. Avatar von Zionistenklatscher
    Zionistenklatscher

    Da ist eindeutig ein schizzophrener Zug in Herrn Trumps zionistischer Gewaltherrschaft. Auch Adolf hatte solche Anwandlungen am Ende seiner Großmachtphantasieen. Satanjahu hat mit US-Billigung den Genozid an arabischen Menschen in Palestina ausgeführt und dazu teilweise deutsche Waffen genutzt. Das ist die Parallele zu 1933 ff.

    Antworten
  3. Avatar von Zionistenklatscher
    Zionistenklatscher

    Trump hat Anwandlungen von Hitler`schem Größenwahn.

    Antworten
  4. Avatar von Force Majeure
    Force Majeure

    Seit Sprengung von Nordstream II ist entsprechend der Nachricht von Seymour Hersh die Nato ohnehin erledigt. Für Deutschland wäre es ratsam sich umgehend neutral zu erklären und der multipolaren Welt anzuschließen sowie ebenfalls umgehend und aus EU und Nato auszutreten.

    Antworten
  5. Avatar von Mikey 2.0
    Mikey 2.0

    Was lernen wir daraus?
    Es hat sich nichts seit der sogenannten Aufklaerung und auch nicht seit WK I und II geaendert.
    Nach wie vor dieselbe Scheisse wie abertausende Jahre zuvor…
    Homo sapiens … ich lach mich tot… nach wie vor dieselben Hoehlenmenschen… und da bilden sich die Snobs auf den hoeheren Etagen sonst was ein dass sie seien – total laecherlich… nur weil man Champus statt Bier saeuft wird man dadurch offensichtlich nicht weniger assi… Und wie isset denn?: Wenn so ein Assi einem doof kommt, hilft da nettes diskutieren und philosophieren? Ich denke zu 99% eben „nein“, jedenfalls wenn man sich nicht schon rein optisch deutlich von dem Krawallei unterscheidet, nicht von Anfang an klar ist dass das Krawallei beim Kampf unterliegt…
    Und im gemeinen Volk zofft man sich weil der eine nicht bei der Revolution oder sowas mitmacht. Aber ist da oben genau so… alle gucken traege zu wie der Schulhofschlaeger um sich tobt bis der naechste dran ist – dann guckt halt der Rest zu. (und versucht eben das bestmoeglichste fuer sich selbst raus zu holen)… und nach der Revolution geht es dann auch weiter wie gehabt…
    Oder nehmen wir an, nach einem Atomkrieg oder sowas bleiben noch tausend Leute uebrig. Jo, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen… totale Harmonie, Hippie-Floeten und -Trommeln… und irgendwann dann wieder Palaver und der ganze Scheiss geht von vorne los…
    Wie lange sollen wir eigentlich noch auf goettliche Erloesung warten?
    Leute, vergesst es… da kommt keiner…
    Mag ja sein, dass wir uns irgendwann so ins paradiesische Nirvana oder sowas begeben… aber es kommt niemand uns von der Kacke hier retten… koennt Ihr haken… Entweder die Menschheit kriegt insgesamt die Kurve oder es endet wirklich im finalen Krieg – wer sagt, dass es keine Atombomben gaebe, egal, dann ist es eben das Super-Killerbakterium – ist doch wurscht…
    Sei’s drum. seufz Links gesponnen, rechts gesponnen – ich trink‘ gleich Bier. Was soll man sonst tun? Damit schade ich jedenfalls niemandem… nein, meine Leber findet das auch total in Ordnung… lol
    PS: Um die NATO isset natuerlich ohnehin nicht schade – kann weg…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: