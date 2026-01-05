Trump droht mit Grönland und sprengt im Ernstfall die NATO

Donald Trump testet erneut die Grenzen des Denkbaren. Aus seinem Umfeld kommen offene Drohungen: Die USA könnten Grönland notfalls militärisch unter ihre Kontrolle bringen. Kein Scherz, kein Missverständnis, sondern ein geopolitischer Tabubruch mit Ansage.

Was Washington hier andeutet, wäre kein „Deal“, sondern ein Angriff. Grönland gehört zu Dänemark. Und Dänemark ist NATO-Mitglied. Wer Grönland angreift, greift einen Bündnispartner an – und stellt die gesamte westliche Sicherheitsarchitektur infrage.

Quelle der aktuellen Eskalation ist ein Bericht von t-online, der zeigt, wie alarmiert man in Kopenhagen und Nuuk reagiert. Zu Recht. Denn diesmal geht es nicht um Worte, sondern um Macht.

Grönland ist dänisch – Punkt.

Grönland besitzt Autonomie, aber keine staatliche Unabhängigkeit. Völkerrechtlich gehört das riesige arktische Gebiet zum Königreich Dänemark. Die USA unterhalten dort zwar seit Jahrzehnten Militärbasen – allerdings nur auf Grundlage von Verträgen, nicht per Gewalt.

Eine militärische Besetzung wäre daher kein „Kauf“, kein „Schutz“, keine „Sicherheitsmaßnahme“. Es wäre ein klarer Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf einen souveränen Staat.

Und genau hier beginnt das eigentliche Problem.

Was passiert, wenn ein NATO-Staat einen anderen angreift?

Die NATO versteht sich als Verteidigungsbündnis. Artikel 5 ist ihr Kern: Ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat gilt als Angriff auf alle. Der Vertrag macht dabei keinen Unterschied, wer angreift – entscheidend ist, wer angegriffen wird.

Im Klartext: Würden die USA Grönland militärisch besetzen, wäre Dänemark das Opfer. Rein rechtlich müsste der Bündnisfall ausgelöst werden. Gegen die USA.

Das wäre der Bündnisfall gegen sich selbst.

Politisch wäre das ein Albtraum. Europäische Staaten stünden vor einer unmöglichen Wahl: Entweder sie brechen den NATO-Vertrag – oder sie stellen sich zumindest formal gegen Washington. Beides würde das Bündnis schwer beschädigen.

NATO, EU, Völkerrecht – wer müsste was tun?

Ebene Rechtsgrundlage Pflicht im Fall eines US-Angriffs auf Grönland Realität Völkerrecht UN-Charta Art. 2(4) Verbot von Angriff und Annexion USA würden eindeutig völkerrechtswidrig handeln NATO NATO-Vertrag Art. 5 Militärischer Beistand für Dänemark Politisch kaum durchsetzbar gegen die USA EU EU-Verträge Keine automatische Militärhilfe Politische und wirtschaftliche Unterstützung wahrscheinlich Einzelstaaten Nationale Entscheidungen Freiwillige Hilfe für Dänemark Uneinheitlich, abhängig von Regierung und Druck

Zerbricht die NATO an Grönland?

Ein solcher Konflikt würde die NATO nicht nur schwächen – er könnte sie zerreißen. Ein Bündnis, das seinen stärksten Mitgliedsstaat nicht mehr einhegen kann, verliert jede Glaubwürdigkeit.

Einige Staaten würden sich wegducken. Andere protestieren. Am Ende gäbe es keinen klaren Verteidigungsfall, sondern Blockaden, Ausflüchte und politisches Chaos. Grönland könnte zum Sargnagel der NATO werden.

Und die EU?

Die EU wäre rechtlich nicht verpflichtet, militärisch einzugreifen. Politisch jedoch wäre ein Wegsehen unmöglich. Dänemark ist EU-Mitglied. Sanktionen gegen die USA, diplomatische Isolierung und massive politische Unterstützung wären wahrscheinlich.

Ein offener militärischer Konflikt zwischen EU-Staaten und den USA ist kaum vorstellbar. Aber allein, dass diese Frage überhaupt gestellt werden muss, zeigt, wie gefährlich Trumps Gedankenspiele sind.

Ein US-Angriff auf Grönland wäre ein dreifacher Dammbruch: Bruch des Völkerrechts, Angriff auf einen NATO-Staat und ein Präzedenzfall, der das westliche Bündnissystem erschüttert.

Trump mag solche Drohungen als Verhandlungsmasse sehen. In Wahrheit spielt er mit der Grundordnung des Westens. Grönland wäre dann nicht nur ein geopolitischer Zankapfel – sondern der Beweis, dass NATO und Westen nicht mehr funktionieren.