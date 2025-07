Trump: Der „Revolutionär“ frisst seine Kinder oder umgekehrt?

Die MAGA-Fanatiker reiben sich die Augen. Immer mehr konservative Influencer, wie Tucker Carlson oder sogar Verschwörungsunternehmer Alex Jones üben offene Kritik an Übervater Donald, der nach Gutsherrenart seine Kinder zur Ordnung ruft: „Mir gefällt nicht, was passiert.“ Es fing an mit dem online ausgetragenem Streit zwischen Elon Musk und Trump wegen des Big Beatiful Bills, dessen Tragweite die meisten Trump-Wähler wohl gar nicht richtig einschätzen konnten. Bei den Epstein-Akten aber liegen die Fakten auf dem Tisch und da hört wohl für viele überzeugte Anhänger der Spaß auf. Hat Trump sie etwa an der Nase herumgeführt?

BREAKING: MAGA is now burning MAGA hats after Trump’s Epstein response today. pic.twitter.com/ikCS5bvR3t — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 12, 2025

Sein jüngstes Statement zum Ukrainekrieg weckt vielleicht auch den ein oder anderen Bewunderer aus Deutschland auf. „Wir werden liefern (gemeint sind Waffen) und die Europäer werden zahlen!“ Wenn „Europäer“ zahlen ist die EU gemeint und den Löwenanteil hat natürlich Deutschland zu entrichten. Wer immer noch, vielleicht auch wegen seiner deutschen Wurzeln, hofft, Donald Trump würde Deutschland irgendwie befreien, ist geistig genauso arm dran, wie diejenigen, die glauben Putin sei wegen seiner Deutschkenntnisse, die er als KGB-Agent in der DDR erworben hat, uns besonders freundlich gesonnen.

Trump hat es dank milliardenschwerer Unterstützer und gekaufter Influencer geschafft, etliche Lager hinter sich zu bringen, die ihm seine Versprechen geglaubt haben. Weder ist der Ukrainekrieg in 24 Stunden befriedet, noch der „Sumpf trockengelegt“. Es wird keine Aufklärung um „Corona“ geben und der angebliche Impfgegner RFK junior sorgt mit seinen widersprüchlichen Aussagen und Anordnungen für nichts als Verwirrung. Und jetzt sind auch die Karten in Sachen Chemtrails neu gemischt: Nach Epstein und JFK: Jetzt werden Chemtrails als „Fantasie“ abgetan. Das ist starker Tobak und eine herbe Enttäuschung für alle, die den Deep State mit der Wahl von Donald Trump schon als besiegt glaubten.

Und es kommt noch besser. Ein mutiger Arzt aus Utah steht vor Gericht, weil er sich weigerte, bei der großen Covid-Injektion mitzumachen. Wie Leo Hohmann berichtet, drohen Dr. Kirk Moore bis zu 35 Jahre Haft – weil er Kochsalz statt mRNA verabreichte. Donald Trump könnte ihn einfach begnadigen, aber das hat er schon im Fall von Julian Assange, dem er seinen ersten Wahlsieg mit zu verdanken hatte, nicht gemacht. Warum wohl?