TransAgenda entlarvt: Wie Sophie Ben James die Geschlechtskrise überwand

Ein intimes Gespräch mit Sophie Ben James, veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal der JUNGEN FREIHEIT, legt die Abgründe der sogenannten TransAgenda offen. Sophie, die als Teenager in die Falle einer Geschlechtsidentitätskrise geriet, erzählt von ihrem schmerzhaften Weg: Kindliche Traumata, Missbrauch und die Verlockung einer vermeintlichen Lösung durch Transition prägten ihr Leben. Fast zerstörte sie dieser Schritt. Doch sie kämpfte sich zurück – zur Heilung, zu sich selbst und zur Aufklärung.

Ihre Geschichte ist ein Weckruf. Die „TransAgenda“ wird als gefährlicher Sog dargestellt, der vulnerable Jugendliche in eine Ideologie lockt, die mehr schadet als hilft. Sophies Detransition zeigt: Es gibt Hoffnung, aber auch einen dringenden Bedarf, Kinder vor solchen Experimenten zu schützen.