Toncoin fällt nach der Verhaftung von Pavel Durov um mehr als 19 Prozent

MOSKAU / Die Kryptowährung Toncoin, die für Zahlungen innerhalb von Telegram verwendet wird, hat laut Daten der Plattform Binance mehr als 19 % ihres Wertes verloren, seit der Gründer des Telegram-Messengers, Pavel Durov, in Frankreich inhaftiert wurde.23:20 Uhr Moskauer Zeit (20:20 Uhr GMT) am 24. August, vor

Durovs Verhaftung, lag der TON-Kurs bei 6,797 US-Dollar. Um 15:04 Uhr Moskauer Zeit (12:04 Uhr GMT) am 26. August lag der Kurs der Kryptowährung bei 5,47 Dollar, was einen Wertverlust von 19,52 Prozent seit Durovs Verhaftung bedeutet.

Durov wurde am späten Abend des 24. August am Pariser Flughafen LeBourget festgenommen. Die Strafverfolgungsbehörden verdächtigen ihn, in den Drogenhandel, Verbrechen gegen Minderjährige und Betrug verwickelt zu sein, da der Messenger nicht moderiert, sich weigert, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, und die Anwendung Werkzeuge zum Verkauf von Kryptowährungen bereitstellt, berichtete der Fernsehsender TF1. In der Zwischenzeit erklärte die russische Botschaft in Frankreich gegenüber TASS, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass Durovs Rechte gebührend beachtet werden, und dass sie konsularischen Zugang für den Milliardär fordern werde. Die französische Seite, so die Botschaft, “entzieht sich der Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit”. Durow besitzt auch einen französischen Pass.