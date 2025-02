Terror-Horror: IS ruft Anhänger auf, Menschen zu überfahren

Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) verbreitet erneut unfassbare Propaganda und ruft ihre Anhänger dazu auf, mit Fahrzeugen Anschläge auf Menschenmengen zu verüben. Wie der Berliner Kurier berichtet, kursiert auf der neuen deutschsprachigen Plattform „Al Saif Media“ („Das Schwert“) ein verstörendes Bild: Es zeigt die Sicht eines Autofahrers auf eine Menschenmenge, deren Köpfe mit Fadenkreuzen markiert sind. Dazu die Aufforderung auf dem Navigationssystem: „Auf zum Schlachten. Worauf wartest du? Die Straßen sind voller Ziele! Überfahre sie!“

Die perfide Botschaft richtet sich an radikalisierte Einzeltäter und nennt konkrete Anschlagsziele in Europa, darunter Berlin, München, Frankfurt, Wien, Brüssel, Antwerpen und Salzburg. Sicherheitsbehörden in Deutschland, Österreich und Belgien schlagen Alarm und warnen vor einer erhöhten Gefahr durch solche Aufrufe. Besonders perfide: Der IS nimmt gezielt Jugendliche ins Visier, die über Plattformen wie TikTok und Instagram anfällig für die Propaganda sind. Terroristen knüpfen dort Kontakte, bauen Vertrauen auf und indoktrinieren Minderjährige mit Anleitungen zu Bombenbau, Messerattacken oder Fahrzeuganschlägen.

Ein aktuelles Beispiel zeigt die Brutalität dieser Strategie: Der IS feiert den Täter von Villach, der wahllos Passanten mit einem Messer attackierte, als Helden und ruft mit „Let’s Slaughter“ („Lasst uns abschlachten“) zu weiteren Taten auf. Die Rekrutierung erfolgt oft direkt aus Syrien oder Afghanistan, wo radikale Netzwerke ihre Opfer in die Falle locken und zu tödlichen Anschlägen anstiften.

