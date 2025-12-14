Sydney: Terror ohne Namen

|

Netzreporter

|

Die Presse verschweigt gekonnt, dass es sich bei den Terroristen, die in Syndey das Feuer auf eine Chanukka-Feier eröffnet und mindestens zwölf Juden getötet haben, um „Islamisten“, sprich Moslems, handelt. Man nutzt Vokabeln wie „Schusswaffenangriff“ und labert von „Antisemitismus“. Was für eine Schande!

Avatar-Foto

Netzreporter

,

Kommentare

2 Antworten zu „Sydney: Terror ohne Namen“

  1. Avatar von mikey@mikey.MikeyxyMikey
    mikey@mikey.MikeyxyMikey

    Irgendwie nennt niemand von den @Profi-Journalisten die genaue Uhrzeit wann das passiert ist, obwohl Begebenheit, Ort, Datum und eben Uhrzeit doch das erste ist was man nennt.
    Ok, meinereiner ohne journalistische Ausbildung hilft weiter. Auf der englischsprachigen Wikipedia steht es naemlich: 18:45/18:47 Sydney-Ortszeit, hier also 8:45/8:47…
    https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Bondi_Beach_shooting
    Dass „islamistischer/antisemitischer Anschlag“ oder aehnliches nicht gesagt wuerde, kann ich so allgemein nicht bestaetigen – das wird schon gesagt, ob nun in der Tagesschau weiss ich nicht, aber unter den Google-News ist z. B. auch das ZDF mit entsprechender Schlagzeile aufgelistet (und ich mag es nicht ARD/ZDF zu verteidigen, aber steht so da) und ich bin auch entfernt davon allen Demonstranten bzgl. des 7. Oktober schuld daran zu geben (bei denen sogar auch Juden dabei waren), weil man sonst wieder in die Gleichung „jede Israel-Kritik == Antisemitismus“ kommt…

    Antworten
    1. Avatar von Mikey
      Mikey

      Ups, da ist meine „Mailadresse“ durchgekommen – nicht schlimm (wohl die eigene Dusseligkeit und das Verfassen gestaltete sich auch etwas chaotisch), aber ich benutze dann ab sofort eine andere, heisst, dass zukuenftige Kommentare von mikey@mikey.xy NICHT von mir sind!

      Antworten

