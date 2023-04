Stephan Brandner: “Multikulturalismus gefährdet alle unsere kulturellen Errungenschaften”

Foto: AfD

Der französische Journalist Nicolas Faure hat kürzlich für das Magazin Résistance Républicaine ein Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner geführt und uns freundlicherweise das deutsche Original zur Verfügung gestellt.

1 – Kann man von einer typisch deutschen Leitkultur sprechen? Wie stellen Sie sich diese vor und welche Funktion sollte sie in Deutschland haben?

Die AfD bekennt sich zur deutschen Leitkultur. Diese fußt auf den Werten des Christentums, der Antike, des Humanismus und der Aufklärung. Sie umfasst neben der deutschen Sprache auch unsere Bräuche und Traditionen, Geistes- und Kulturgeschichte. Damit eng verbunden sind unser liberaler Rechtsstaat, unsere Wertschätzung von Bildung, Kunst und Wissenschaft sowie die soziale Marktwirtschaft als Ausdruck menschlicher Kreativität und Schaffenskraft. Sie ist die Klammer unserer Gesellschaft und damit elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.

2 – “Die Ideologie des Multikulturalismus betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden…”, liest man im Grundsatzprogramm. Können Sie uns das erklären ?

Die Ideologie des Multikulturalismus gefährdet alle unsere kulturellen Errungenschaften. „Multi-Kultur“ bedeutet Nicht-Kultur. Der Multikulturalismus löst die Gemeinschaft auf und befördert die Entstehung von Parallelgesellschaften. Dauerhafte existierende Parallelgesellschaften führen sehr oft zu innenpolitischen Konflikten und können letztlich sogar den Zerfall eines Staates bewirken. Wir können diese Phänomene bereits in Deutschland beobachten: Clanstrukturen und Paralleljustiz durch sogenannte Friedensrichter haben rein gar nichts mehr mit unseren Werten zu tun.

3 – Wie stellen Sie sich die deutsche Identität vor ?

Die deutsche Identität ist keine Frage der Vorstellung. Die gemeinschaftlichen Überzeugungen und Werte, unsere Vorstellung von Moral und Rechtsstaat, Traditionen und Gebräuchen machen unsere deutsche Identität aus. Dies sind die Grundpfeiler unseres gemeinschaftlichen Lebens.

4 – Darf man denken, dass die deutsche Sprache mit der Identität der Deutschen eng verbunden ist ? Inwiefern ?

Selbstverständlich ist die deutsche Sprache eng verbunden mit unserer Identität. Egal ob Sprichwörter, Reime und Gedichte: unsere Sprache ist im Alltag allgegenwärtig. Kommunikation ist das A und O in einer Gesellschaft. Daher setzen wir uns als AfD dafür ein, dass die Deutsche Sprache in das Grundgesetz aufgenommen wird. In anderen Ländern ist dies eine Selbstverständlichkeit – in Deutschland angesichts der aktuellen politischen Verhältnisse aber nicht möglich.