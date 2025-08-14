Staatsanwaltschaft Stuttgart pfeift auf Freispruch: Ballwegs Geld bleibt eingefroren!

Wie Querdenken Gründer Michael Ballweg auf X mitteilt, ignoriert die Staatsanwaltschaft Stuttgart dreist das Urteil des Landgerichts. Ballweg wurde freigesprochen, der Vermögensarrest aufgehoben – doch sein Eigentum bleibt blockiert, unter dem fadenscheinigen Vorwand, auf die „schriftliche Ausfertigung“ zu warten. Das ist purer Rechtsbruch, typisch für einen Apparat, der schon früher als „rechtsstaatlich bedenkliches“ Pack enttarnt wurde.

Diese Taktik riecht nach politischer Rache: Statt das Ergebnis zu akzeptieren, wird der Querdenken-Gründer weiter schikaniert. Es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern um das Niederhalten von Kritikern – ein weiterer Beweis, wie der Staat seine Bürger knechtet und Urteile als Toilettenpapier missbraucht. Zeit, diesen Filz aufzulösen!