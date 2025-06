So ein Zufall: Pünktlich zum Iran-Krieg meldet sich der „Islamische Staat“ zurück

Wer hätte das gedacht? Kaum haben die Mullahs die Angriffe Israels zur Kriegserklärung erklärt, erstarkt auch ein weiterer Gegner des schiitischen Gottesstaates – die Terrororganisation „Islamischer Staat“. Von Syrien und Irak aus könnte der „IS“ den Iran in die Zange nehmen. Zufälle gibt es.

Mehr als 20 Quellen, darunter Sicherheits- und Politiker aus dem Nahen Osten, den USA und Syrien, äußerten sich gegenüber Reuters über die Möglichkeit eines Wiederauflebens des IS im Irak und in Syrien. „Elemente des Islamischen Staats haben nach Jahren der Ruhe wieder zugenommen, ermutigt durch das Chaos in Syrien“, sagte ein irakischer Beamter. (Koha) Der Islamische Staat (IS) ist wieder aktiv und strebt eine Rückkehr in Syrien und im Irak an. Die radikal-islamistische Organisation reaktiviere Kämpfer, verteile Waffen und Propaganda, identifiziere Ziele und intensiviere das Anwerben von Anhängern, warnen Sicherheitskreise aus aller Welt. (Krone)

Noch mehr Zufälle gefällig? Was sagte Donald Trump 2016 bei einem Wahlkampfauftritt über den „Islamischen Staat“?

“ISIS is honoring President Obama. He’s the founder of ISIS. He founded ISIS. I would say the co-founder would be Crooked Hillary Clinton.” Washington Post

Auf Deutsch: „ISIS ehrt Präsident Obama. Er ist der Gründer von ISIS. Er hat ISIS gegründet. Ich würde sagen, die Mitgründerin ist die korrupte Hillary Clinton.