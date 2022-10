Shitstorm wegen Kindesmisshandlung durch #Regenbogenportal

Frau von Storch hat sich noch sehr höflich ausgedrückt. Auf Twitter entfernen sogar Homo-Aktivisten die Regenbogenflagge aus ihren Profilen, weil sie den Missbrauch von Kindern nicht mittragen wollen.

Das staatliche (!) #Regenbogenportal ist das Widerwärtigste,was es lange gab. Kinder werden ermuntert,sich chemisch zu kastrieren. In leichter Sprache. Direkt adressiert.Das ist Aufruf zu schwerer Körperverletzung. Die Familienministerin, die das verantwortet, gehört vor Gericht. pic.twitter.com/AQsaSIBZdX — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) October 13, 2022

Ich nehme gleich die Regenbogenfahne aus meinem Profil. Wenn unter dieser Fahne Kindesmissbrauch normalisiert werden soll, repräsentiert sie mich nicht mehr. #Regenbogenportal — Ali Utlu (@AliCologne) October 13, 2022

Reicht es, wenn die Gesetzesänderungen zurückgenommen werden und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden?

Was ist mit den Wählern dieser zutiefst abstoßenden Parteien und ihren gewissenlosen Politikern, namentlich SPD, FDP und Grüne, die sich nun Experimente an Kindern forcieren und die Abweichung zur Norm erklären wollen? Es gibt nach wie vor nur zwei Geschlechter. Man kann seinen Körper verstümmeln, aber nicht dem „Geschlecht anpassen“. Wollen wir in einer solchen Gesellschaft leben, in der durchgeknallte Männer in Frauenkleidern sich ungestraft kleinen Kindern nähern dürfen, in der „Transpersonen“ vor Gericht Schadensersatz einfordern können, weil man sie mit dem angeblich falschen Pronomen angesprochen hat?

Dieses Video, in dem ich wörtlich die woke Kinderverstümmelungsratgeber auf dem #Regenbogenportal der Bundesregierung *wörtlich* *zitiere*, ist gerade von TikTok gelöscht worden. Mal sehen, ob man hier auf Twitter die Regierung noch zitieren darf. #irre pic.twitter.com/9SMKaWSmWI — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) October 13, 2022