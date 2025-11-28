SchwarzRot lässt es krachen: 524,54 Milliarden! Deutschland rutscht tiefer in die Schuldenfalle

|

Redaktion

|

SchwarzRot hat den XXL-Haushalt durchgepeitscht: 524,54 Milliarden Euro Ausgaben, Rekordschulden und null Bereitschaft, irgendetwas an der eigenen Politik zu ändern. 322 Abgeordnete sagten Ja, 252 Nein.

Die Oppositionsanträge wurden im Akkord abgelehnt – egal ob AfD, Grüne oder Linke. Hauptsache, der SchwarzRot-Block bekommt freie Fahrt für den teuersten Bundeshaushalt aller Zeiten.

Die Nettokreditaufnahme steigt auf fast 98 Milliarden Euro. Ein Staat, der nicht sparen will, nimmt es eben von der Zukunft – und vom Steuerzahler. Während Familien jeden Cent umdrehen, dreht der Bundestag an der Schulden-Spirale.

Die Regierung verkauft das alles als „Investitionen“. Tatsächlich sinken die Investitionsausgaben gegenüber 2025. Dafür verteilt man Verpflichtungen für die kommenden Jahre wie Gutscheine auf dem Weihnachtsmarkt – knapp 450 Milliarden Euro on top.

Die Einnahmen? Natürlich auch höher: 387,21 Milliarden Euro Steuern und Abgaben. Wenn das Geld nicht reicht, wird eben noch mehr kassiert.

Unterm Strich: Ein Rekordetat, der keine Probleme löst, aber neue schafft – und eine SchwarzRot-Regierung, die Widerworte einfach niederstimmt.

Avatar-Foto

Redaktion

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Eine Antwort zu „SchwarzRot lässt es krachen: 524,54 Milliarden! Deutschland rutscht tiefer in die Schuldenfalle“

  1. Avatar von klaus
    klaus

    hallo,
    zuerst finanzierten sie die ddr, dann den gesamten nahen osten,
    jetzt die ukreine, man muss es sich vorstellen einen ganzen staat der auf
    uns voll angewiesen ist, wir zahlen sogar deren renten.
    es ist völlig egal wer regiert, auch eine afd wird sich in dem haushalt nicht mehr umdrehen können.
    der märz ist banker, der weis wieviel zinsen u. provisionen anfallen.
    da feilschen die um den renteneuro, sie sind nicht für mich, sie sind
    gegen mich.
    wann wird der michel aufwachen, ich denke er wirds verschlafen, bis
    zum knall, den er dann hört wenn alles zerdeppert ist.
    das höchste ist wenn ich etwas zum abgeordneten sage, dann sagt der
    das wurde von brüssel so bestimmt, da verstecken sie sich.
    ich habe sehr lieb u. ohne agression geschrieben wie gewünscht.
    natürlich könnte ich einen ton höher.

    schönen tag noch klaus

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: