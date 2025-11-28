SchwarzRot lässt es krachen: 524,54 Milliarden! Deutschland rutscht tiefer in die Schuldenfalle

SchwarzRot hat den XXL-Haushalt durchgepeitscht: 524,54 Milliarden Euro Ausgaben, Rekordschulden und null Bereitschaft, irgendetwas an der eigenen Politik zu ändern. 322 Abgeordnete sagten Ja, 252 Nein.

Die Oppositionsanträge wurden im Akkord abgelehnt – egal ob AfD, Grüne oder Linke. Hauptsache, der SchwarzRot-Block bekommt freie Fahrt für den teuersten Bundeshaushalt aller Zeiten.

Die Nettokreditaufnahme steigt auf fast 98 Milliarden Euro. Ein Staat, der nicht sparen will, nimmt es eben von der Zukunft – und vom Steuerzahler. Während Familien jeden Cent umdrehen, dreht der Bundestag an der Schulden-Spirale.

Die Regierung verkauft das alles als „Investitionen“. Tatsächlich sinken die Investitionsausgaben gegenüber 2025. Dafür verteilt man Verpflichtungen für die kommenden Jahre wie Gutscheine auf dem Weihnachtsmarkt – knapp 450 Milliarden Euro on top.

Die Einnahmen? Natürlich auch höher: 387,21 Milliarden Euro Steuern und Abgaben. Wenn das Geld nicht reicht, wird eben noch mehr kassiert.

Unterm Strich: Ein Rekordetat, der keine Probleme löst, aber neue schafft – und eine SchwarzRot-Regierung, die Widerworte einfach niederstimmt.