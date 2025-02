Schah-Sohn Reza Pahlavi: Berlin stellt sich auf die falsche Seite

Nicht zum ersten Mal ist der Sohn des letzten Schahs zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Seit vielen Jahren setzt er sich für einen demokratischen Wandel des Irans ein und dass die Mullahs sein Volk endlich aus der Geiselhaft der „Islamischen Republik“ entlassen. In diesem Jahr aber hat Baerbocks Außenministerium seine Teilnahme verhindert. Pahlavi fand dafür heute deutliche Worte und sagt, Deutschland stelle sich mit diesem Schritt auf die falsche Seite der Geschichte. Mit dem Einknicken vor dem Iranischen Regime würden die Iraner zum Schweigen gebracht.

In Berlin, a decision has been made to sideline and silence the Iranian people and to appease the Islamic Republic. At this important moment of change in Iran, I was pleased to be invited to take part in this year’s @MunSecConf . However, my participation in this conference has…

Der Wandel im Iran ist indes nicht mehr aufzuhalten. Pahlavi hat zwar auf den Pfauenthron verzichtet und erklärt, er wolle die Monarchie nach einem Sturz des Mullah-Regimes nicht wieder herstellen, aber er sei bereit zurück in seine Heimat zu kehren und am Neuaufbau mitzuwirken.

In the coming weeks and months, you will see a different face of the Islamic Republic… It will talk of deal-making, mutual interest, and pragmatism… it will use every trick in the book to lie, cheat, and steal its way to a new deal with the United States. pic.twitter.com/thBLfZyR2N